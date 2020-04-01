 

Навального уличили в травле российских актеров

01.04.2020, 12:48, Новости дня

Блогер Алексей Навальный организовал в Сети травлю артистов и прочих деятелей культуры, поддержавших предложенные поправки в Конституцию России, пишут СМИ.

В этой кампании приняли участие Геннадий Гудков, Андрей Пивоваров, а также многие рядовые пользователи, симпатизирующие Алексею Навальному, пишет «Ридус».

При этом авторы Telegram-канала «АнтиПропаганда» напомнили, что «публичные оскорбления попадают под действие ст. 5.61 КоАП РФ и влекут за собой привлечение к ответственности». «Что же касается Навального, то на Западе, который он так восхваляет, его бы ждало уголовное дело за кибер-буллинг и бойкот», – отмечает канал.

В частности, объектами нападок стали пианист Денис Мацуев, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков. Например, Геннадий Гудков опубликовал нецензурный пост с оскорблениями в адрес Мацуева.

Напомним, 25 марта президент Владимир Путин в обращении к российскому народу объявил о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему поправки в Конституцию назвали частью антикризисных мер.



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