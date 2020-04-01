 

Росатом приступил к 3D-печати клапанов для аппаратов ИВЛ

01.04.2020, 12:48, Новости дня

«Русатом – Аддитивные Технологии» («РусАТ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») изготовил опытные образцы и готов начать 3D-печать клапанов Вентури, применяемых в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), говорится в сообщении компании.

Потребность в этих компонентах многократно возросла в связи с пандемией коронавируса COVID-19, отмечается в сообщении на сайте Росатома.

«Производственные мощности компании «РусАТ» позволяют изготавливать порядка 300 клапанов еженедельно. При изготовлении используется биосовместимый полимер, изделие не требует дополнительной обработки», – сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Клапаны Вентури применяются совместно с аэрозольными масками для дозированной оксигенотерапии и обеспечивают пониженные концентрации подаваемого кислорода. Они рассчитаны на использование в течение нескольких часов и требуют замены, то есть по сути являются расходными материалами. «Многие страны столкнулись с их дефицитом, который, в отдельных случаях, помогла решить 3D-печать изделий», – отмечают в Росатоме.

«Предприятия российской атомной отрасли мобилизуют свои возможности для борьбы с пандемией коронавируса. Все компании Росатома, специализирующиеся на медицинской тематике и оборудовании, ищут производственные и интеллектуальные возможности для быстрой переориентации на выпуск оборудования и расходных материалов, которые необходимы медикам для борьбы с коронавирусом. Мы направили информацию о возможностях производства клапанов Вентури в Минздрав России, МЧС России, Минобороны РФ и Роспотребнадзор. При необходимости производство клапанов может быть начато в ближайшее время», – отметил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Со своей стороны гендиректор «РусАТа» Михаил Турундаев подчеркнул, что компания изучила возможность печати клапанов для аппаратов ИВЛ, изготовила опытные образцы и готова начать их производство для поставки в медицинские учреждения. «Помимо клапанов, с помощью 3D-печати также могут производиться дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия», – сказал он.

30 марта на совещании с полпредами президент Владимир Путин поручил провести полную инвентаризацию ИВЛ и их готовность к работе, а также пополнять имеющийся резерв этих аппаратов.



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