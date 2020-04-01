Госдума приняла закон об онлайн-продаже рецептурных лекарств

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01.04.2020, 12:48, Новости дня

На пленарном заседании в среду Государственная дума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о дистанционной продаже лекарств и медицинских препаратов.

Согласно поправкам ко второму чтению, новые нормы не коснутся продажи лекарств по рецептам, однако в условиях чрезвычайной ситуации и при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, правительство будет вправе установить временный порядок дистанционной торговли отдельными рецептурными лекарственными препаратами. Таким правом правительство может воспользоваться до конца 2020 года, передает ТАСС.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что в РФ в ближайшее время планируется разрешить заказ через интернет отпускаемых без рецепта лекарств и их доставку.

При этом президент Владимир Путин просил правительство тщательней контролировать препараты, распространяемые дистанционным способом.

Кроме того, 26 марта Путин подписал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.



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