HMD Global подсчитала прибыль от смартфонов Nokia

01.04.2020, 12:36, Новости дня

Известная компания HMD Global за последний квартал 2019 года получила внушительную прибыль.

В частности, до тех пор осуществлялось активное привлечение инвестиций, которые направлены на максимальную продуктивность деятельности. Напомним, компания HMD Global получила наибольшую известной благодаря выпуску устройств под маркой Nokia.

Несмотря на то, что частота выхода новых моделей остается достаточно ограниченной, однако выпущенные аппараты демонстрируют высокий спрос. Одними из последними моделями оказались мобильный телефон Nokia 5310, а также флагманский смартфон Nokia 8.3 5G. Кроме того, разработчики не забыли о бюджетном сегменте, выпустив модели смартфонов Nokia 5.3 и Nokia 1.3.