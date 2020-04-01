На смартфоне iPhone X запустили Windows 10

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01.04.2020, 12:36, Новости дня

В Сети продемонстрировали видеоролик, на котором можно увидеть работу операционной системы Windows 10 на смартфоне iPhone X.

В частности, зрителям удалось рассмотреть, что на запуск системы уходит достаточно много времени, однако оболочка полностью загружается и работает совершенно корректно. Версия ОС Windows 10 v1607 была запущена при помощи специального эмулятора, разработанного для конкретной модели американского смартфона.

В свою очередь, для установки операционной системы понадобится порядка 2 часов, тогда как запуск происходит в течение последующих двадцати минут. Несмотря на такой длительный период, установленная платформа полностью работоспособна и не проявляет никаких дефектов.



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