Представлены новые беспроводные наушники AKG N400

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01.04.2020, 12:36, Новости дня

Компания AKG еще в прошлом году анонсировала новые беспроводные наушники, однако их выход состоялся лишь сейчас.

Новинка получила имя AKG N400. Предложенный экземпляр обладает многочисленными новыми опциями, а также активной системой шумоподавления. Приобрести новые беспроводные наушники можно по цене 190 долларов. Производитель анонсировал, что новинка имеет защиту от попадания влаги, увеличенную емкость батареи, а также качественный звук. Предполагается, что для рынков США и Южной Кореи ценник окажется значительно меньше.

Кроме того, в режиме автономной работы аксессуар проработает около 6 часов, однако двойной заряд предложит фирменный футляр со встроенной батареей. Остальные показатели наушников N400 пока неизвестны.



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