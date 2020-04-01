 

В НАТО оценили российскую помощь Италии

01.04.2020, 12:30, Новости дня

Все страны должны помогать друг другу в условиях международного эпидемиологического кризиса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг сообщил об этом на видеоконференции в Брюсселе в среду, отвечая на вопрос об отношении альянса к отправке российских военных врачей на помощь Италии, передает ТАСС.

«В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу (…) Каждая страна альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает», – добавил он.

Генсек сообщил также, что борьба с коронавирусом станет главной темой первой в истории альянса видеоконференции глав МИД НАТО 2 апреля, которая пройдет вместо отмененного заседания Североатлантического совета 3-4 апреля.

«НАТО не допустит, чтобы глобальный эпидемиологический кризис превратился в кризис безопасности, поэтому министры также обсудят продолжение операций альянса (в условиях пандемии)», – подчеркнул он.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.03 / Украина остановила авиасообщение с Италией

30.03 / Календарь: 30 марта – День Ивана Сусанина

12.02 / Главам городов в Одесской области пригрозили тюрьмой за «саботирование» декоммунизации

12.03 / В Дубае и Абу-Даби запретили курить кальяны

12.02 / Следователь, отмечавший повышение под крики “АУЕ” и “Жизнь ворам”, лишился работы

22.03 / Первый из российских бортов с медиками приземлился в Италии

17.02 / В Липецке девочка утонула в ванной

07.03 / Президент Путин предложил ввести уголовную ответственность за осквернение памятников воинам

22.02 / Представлена светочувствительная жидкость для зубов

21.03 / В Харьковской и Тернопольской областях ввели режим чрезвычайной ситуации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска