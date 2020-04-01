В НАТО оценили российскую помощь Италии

01.04.2020, 12:30, Новости дня

Все страны должны помогать друг другу в условиях международного эпидемиологического кризиса, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг сообщил об этом на видеоконференции в Брюсселе в среду, отвечая на вопрос об отношении альянса к отправке российских военных врачей на помощь Италии, передает ТАСС.

«В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу (…) Каждая страна альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает», – добавил он.

Генсек сообщил также, что борьба с коронавирусом станет главной темой первой в истории альянса видеоконференции глав МИД НАТО 2 апреля, которая пройдет вместо отмененного заседания Североатлантического совета 3-4 апреля.

«НАТО не допустит, чтобы глобальный эпидемиологический кризис превратился в кризис безопасности, поэтому министры также обсудят продолжение операций альянса (в условиях пандемии)», – подчеркнул он.

Напомним, в пораженную коронавирусом Италию прибыли 15 самолетов с российским оборудованием для диагностики, станциями дезинфекции, а также около 100 российских военных вирусологов и специалистов в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано поблагодарил Россию за помощь в борьбе с коронавирусом, особо отметив поставки 600 аппаратов ИВЛ.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.