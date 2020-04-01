Lada Vesta FL появится на рынке в конце года и получит светодиодные фары

01.04.2020, 12:30, Разное

Стали известны подробности Lada Vesta FL, выход которой автомобильные эксперты ожидали уже давно. Новинка от АвтоВАЗа получит светодиодные фары, а появится в дилерских центрах уже к концу года.

Светодиодная оптика в моделях Lada появляется впервые. Такие фары, заявляют эксперты, дольше служат, а также потребляют заметно меньше электроэнергии, чем галогеновые. АвтоВАЗ уже достаточно давно работал над этой технологией.

Lada Vesta FL также изменится в экстерьере и интерьере, получит обновленный кузов и крупный сенсорный экран медиасистемы. Ожидается кожаный салон и алькантары. Производитель обещает рассекретить новинку ближе к презентации, дата которой пока не назначена.