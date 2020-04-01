 

Ветеринар призвал не усыплять животных из-за коронавируса

01.04.2020, 12:30, Разное

Некоторые люди начали обращаться в ветеринарные клиники с просьбой усыпить их домашних животных из-за страха заболеть коронавирусом. Отечественные специалисты призывают не делать его по определенным причинам.
Глава Союза кинологических организаций Владимир Уражевский заявил, что гражданам, которые содержат домашних животных, не стоит усыплять питомцев в связи со страхом подхватить коронавирус. По словам российского ветеринара, тот вид инфекции, которым могут заразиться коты и собаки, не имеет какого-либо отношения к Covid-19. Так, пневмония у собак является довольно старым заболеванием, но им страдают только щенки, а взрослых особей, как правило, прививают. Никакого отношения к болезни, поразившей население едва ли не всего мира, оно не имеет. Вирус способен поражать брюшную полость, дыхательные пути и кишечник у животных. Они не опасны для людей, а могут принести вред лишь друг другу.

Вспышка неизвестного коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в последний день декабря прошедшего года. На данный момент от этого недомогания умерли больше 1,3 тысячи человек, а заразились около 60 тысяч. При этом имеется и положительная тенденция: численность выздоровевших превышает количество усопших практически в три раза. Не так давно на территории Гонконга обнаружили новый способ продвижения опасной инфекции через канализацию.



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