Скандалы: Цуцу сдался

01.04.2020, 12:26, Разное

Объявленного в международный розыск организатора поставок марокканского гашиша в Россию задержали на молдавской границе

В Молдавии задержан бывший депутат Константин Цуцу, объявленный МВД России в международный розыск. Вместе с также разыскиваемым экс-главой Демократической партии Молдавии Владимиром Плахотнюком он заочно обвиняется в организации масштабных поставок наркотиков из Марокко в Россию и страны Евросоюза.

Экс-депутат Демократической партии Константин Цуцу сдался властям Республики Молдова. Он был задержан на контрольно-пропускном пункте «Леушены» на молдавско-румынской границе.

Константин Цуцу — лучший молдавский кикбоксер. Он дважды становился чемпионом мира по версии KOK — в 2011 и 2014 годах. В 2011 году он также стал чемпионом мира, но уже по версии FEA, а два года спустя — по наиболее престижной K-1. При этом в России и Молдавии спортсмена связывают с организованной преступностью.

Так, в материалах расследования поставок гашиша из Марокко Константин Цуцу фигурирует как ближайший подручный предполагаемого организатора наркотрафика — экс-главы Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Наркотики доставлялись в Европу и Россию, а отличительным знаком гашиша, идущего по этому каналу, стали эмблемы в виде значков €, компании Аudi, Porshe, снежинки и звезды на килограммовых пакетах. Минимальные партии, которые шли из Испании, где гашиш расфасовывался и маркировался, составляли 300 кг. Стоили они несколько сотен тысяч евро. Молдавский кикбоксер, полагают в следственном департаменте МВД, обеспечивал охрану машин, набитых наркотиками.

Вместе с чемпионом, уверено следствие, такие же задачи решал и знакомый Константина Цуцу — криминальный авторитет Геннадий Векю (Клиффорд). Но при этом, как следует из материалов полицейского расследования, господин Цуцу, в отличие от бандитов, мог привлечь для охраны автомобилей, перевозивших гашиш, и мест его хранения десятки хорошо подготовленных спортсменов. Ведь открытый в национальном центре подготовки олимпийских команд бойцовский клуб Рroteam, которым он руководил, стал центром вербовки и профессиональной подготовки боевиков, которые затем использовались организаторами наркокартеля для различных силовых акций.

В декабре 2014 года господин Цуцу стал депутатом молдавского парламента от Демократической партии и вошел в комиссию по национальной безопасности, обороне и общественному порядку.

Новая должность известного спортсмена, как следует из материалов российского расследования, также использовалась в криминальных целях. По поручению своего босса Владимира Плахотнюка молодой политик Цуцу уже в новом статусе взял на себя контакты с представителями молдавских правоохранительных органов, решая все оперативные вопросы, связанные с транзитом гашиша и безопасностью поставок. Молдавские СМИ отметили, что спортсмены из бойцового клуба господина Цуцу охраняли резиденции Владимира Плахотнюка, а сам депутат фигурировал в материалах дела об убийстве криминального авторитета Алексея Веретко (Красавчик), которое было совершено в 2012 году. Вместе со спортсменом фигурантом дела был Олег Прутяну (Борман), который затем стал активным участником марокканского наркотрафика.

Поскольку господин Цуцу является гражданином Молдавии, эта страна может выдать его России только для проведения следственных действий. Впрочем, не исключено, что МВД России направит свои материалы в Кишинев, чтобы бывшего депутата привлекли к уголовной ответственности на его родине.

Владислав Трифонов