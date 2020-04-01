Скандалы: «Православный связист, придумавший суверенный Рунет»

01.04.2020, 12:26, Разное

«Медуза» рассказала историю нового главы Роскомнадзора Андрея Липова, его высокопоставленных соратниках и конфликтах с привлечением правоохранительных органов

Неделю назад глава Роскомнадзора Александр Жаров, за последние годы превративший свое ведомство из скучной организации по выдаче лицензий в настоящего интернет-цензора, перешел на работу в холдинг «Газпром-медиа». Его преемником в Роскомнадзоре стал Андрей Липов — незаметный чиновник из администрации президента (АП), чья официальная биография помещается в два абзаца. Самая известная инициатива Липова — закон о суверенном Рунете, и теперь ему представится возможность самому воплотить его в жизнь, ведь реализацию этого закона курирует Роскомнадзор. Журналист «Медузы» Мария Коломыченко рассказывает о карьерном пути Андрея Липова, высокопоставленных соратниках и конфликтах с привлечением правоохранительных органов.

«К концу 2000-х на российском телеком-рынке было несколько групп влияния. Самые известные, конечно — „питерские связисты“ с экс-министром связи Леонидом Рейманом во главе. А еще — отдельная каста „православных связистов“, то есть людей Игоря Щеголева, на тот момент министра связи, и олигарха Константина Малофеева. Ни для кого не секрет, что Липов — человек Щеголева, и весь тот „цифровой сталинизм“, который он сейчас проповедует, во многом сформирован в нем под влиянием старших товарищей», — рассказывает «Медузе» бывший топ-менеджер нескольких крупных компаний связи.

В 2008 году многолетний руководитель протокола президента Владимира Путина Игорь Щеголев неожиданно для всех возглавил Минкомсвязь. Вокруг него быстро сформировалась команда единомышленников из числа сотрудников министерства и бизнесменов; одним из факторов, объединивших всех их, оказалась религиозность. Теснее всего министр сотрудничал с основателем инвестфонда Marshall Capital Partners Константином Малофеевым: Щеголев вошел в попечительский совет созданной Малофеевым «Лиги безопасного интернета», а затем — в совет его Фонда Василия Великого. Именно во время работы Щеголева на посту министра связи Малофеев сумел скупить 10,7% акций «Ростелекома», после чего гендиректором «Ростелекома» стал его соратник Александр Провоторов из Marshall Capital Partners.

В Минкомсвязи же одним из членов команды Щеголева стал Андрей Липов. Он четыре года проработал под руководством Щеголева над одним из ключевых в то время проектов министерства — электронным правительством, а в 2012 году вслед за начальником перешел в администрацию президента, где возглавил управление по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. 29 марта 2020-го Андрея Липова назначили руководителем Роскомнадзора.

«Очевидно, что он был человеком Щеголева. Изначально Липов был рядовым разработчиком невысокого уровня, никаких трудов с собой в Минкомсвязь не принес. Пришел в министерство консультантом, через два года стал директором департамента, а с уходом Щеголева в администрацию президента был перетянут туда же — это совершенно невозможная карьера для обычного специалиста», — рассуждает в разговоре с «Медузой» Олег Рыков, советник министерства связи в 2004-2012 годах.

Дети академиков на заработках

В 1992-м 22-летний Андрей Липов окончил факультет кибернетики Московского института радиотехники, электроники и автоматики, а спустя три года защитил кандидатскую диссертацию на тему технологий выращивания овощей в защищенном грунте. Писал работу и защищал ее Липов в Научно-исследовательском институте сельскохозяйственного машиностроения (ВИСХОМ), где его отец — Юрий Нойевич Липов — работал директором одного из отделений.

Липов-старший в 1990-е был уже видным ученым, специализирующимся на разработках в сфере сельского хозяйства, и за свои труды удостоился от первого президента России Бориса Ельцина звания заслуженного деятеля науки и техники и государственной премии. После защиты диссертации Андрей Липов, вплоть до прихода в министерство связи в 2008 году, работал бок о бок с отцом: был сотрудником ВИСХОМ, вместе с Липовым-старшим стал совладельцем ЗАО «Гринкомплекс» — компании-подрядчика Минсельхоза по научно-техническим разработкам. Она, например, создавала самоходные тележки для ухода за растениями.

Одновременно в 1990-е в Россию проникал интернет, первыми пользователями которого стали сотрудники разных НИИ. Так, в 1990 году вычислительный центр Института атомной энергии имени И. В. Курчатова запустил первую научную сеть «Релком». После этого появились и два первых интернет-провайдера — «Демос» и «Релком», основанные сотрудниками этого института и ориентированные на подключение к сети других научных учреждений.

«Некоторые сотрудники Российской академии наук, куда „Курчатовский институт“ исторически не входит, тогда решили, что будут создавать свою телекоммуникационную сеть самостоятельно. Это был и вопрос принципа, и финансовый расчет», — объясняет один из участников событий тех лет.

Вскоре под руководством академика Алексея Жижченко запустили научную телекоммуникационную сеть РАН, а в 1996 году на базе научно-исследовательского подразделения РАН был образован интернет-провайдер Online Resource Center (ORC). В сохранившейся в сети краткой биографии Липова говорится, что он был одним из соучредителей ORC. Впрочем, по данным «СПАРК-Интерфакс» от 2002 года, Андрей Юрьевич Липов был единственным владельцем ЗАО ОРЦ, которое работало под брендом ORC.

Собеседник «Медузы» говорит, что в ORC было «много влиятельных создателей и сотрудников». «Академики просто отправили туда своих детей на заработки. Помимо Липова-младшего в ORC, например, работали сыновья математиков Алексея Жижченко и Андрея Гончара», — перечисляет собеседник «Медузы». В открытых источниках осталось упоминание о том, что Михаил Алексеевич Жижченко действительно имел отношение к ЗАО ОРЦ. При этом директором по маркетингу ORC был Таймураз Дзасохов — младший сын Александра Дзасохова, президента Республики Северная Осетия-Алания в 1998-2005 гг. и члена Совета Федерации от этого региона в 2005-2010 гг. Старший сын Дзасохова Сергей в 1999 году был заместителем гендиректора государственной телекоммуникационной компании «Связьинвест», в дальнейшем поглощенной «Ростелекомом».

В январе 2007 года оператор связи NetByNet выкупил у Андрея Липова ORC. Управляющий партнер Zoom Capital Вадим Курин, который тогда был совладельцем и гендиректором NetByNet, рассказал «Медузе», что сумма сделки составила «порядка одной годовой выручки». Данных о выручке ЗАО ОРЦ за 2006 год нет, однако в 2007-м она составляла 65 миллионов рублей, указано в «СПАРК-Интерфакс».

«В ORC Андрей Липов смог настроить бизнес и собрать сильную команду, но бизнес не развивался вне нескольких десятков бизнес-центров и институтов академии наук», — говорит Курин. Андрея Липова он описал как «делового и коммуникабельного» и рассказал, что после сделки он работал в NetByNet, но недолго, поскольку ORC перестала быть самостоятельным бизнесом.

Строитель электронной России

Продав бизнес, Липов перешел на госслужбу. В 2008-м он устроился в департамент государственной политики в области информатизации и информационных технологий министерства связи, а через два года возглавил этот департамент. «Я не помню, как именно Липов появился у меня в департаменте — кто-то его посоветовал, кажется. Но приглашал его точно не сам министр [Игорь Щеголев]: не помню, чтобы он вызывал меня и предлагал его кандидатуру. У министра в 2008 году еще не было каких-то плотных рабочих отношений с Андреем, это уже потом, в ходе работы в министерстве, он заслужил его большое доверие», — говорит «Медузе» бывший глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев, который в 2008-2010 гг. был начальником Липова в министерстве связи.

По словам Ермолаева, ключевым проектом, над которым Липов работал в министерстве, был запуск электронного правительства — то есть комплекса проектов по предоставлению государственных услуг в электронном виде. «Это была масштабная задача, которая включала в себя десятки отдельных проектов: запуск портала госуслуг, создание системы межведомственного электронного взаимодействия госорганов и др. Всем этим занимался наш департамент, а непосредственно Андрей собрал хорошую команду, которая была в основе успеха этого проекта», — говорит Ермолаев. В выпущенном в 2012 году отчете министерства связи по итогам четырех лет под руководством Щеголева подчеркивалось, что в рейтинге ООН по уровню развития систем электронного правительства Россия поднялась на 32 пункта, заняв 27 место.

Однако этот успех был омрачен скандалом. Работы по созданию электронного правительства проводили в рамках федеральной целевой программы «Электронная Россия», а их единственным исполнителем был назначен «Ростелеком». В августе 2011 года Генпрокуратура объявила о хищениях почти на 300 миллионов рублей в ходе исполнения контрактов, заключенных между Минкомсвязи и «Ростелекомом» на создание электронного правительства. По данным ведомства, цена на оборудование и софт, закупленные «Ростелекомом» по этим контрактам, была завышена в 1,7 раза «путем создания схем из многочисленных фирм-посредников», а похищенные в ходе закупки деньги были частично выведены в офшоры.

Материалы проверки Генпрокуратура передала в следственный департамент МВД для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Однако в МВД не нашли в них состава преступления, а глава «Ростелекома» Александр Провоторов и министр связи Игорь Щеголев утверждали, что сделка была рыночной.

В мае 2012 года Игорь Щеголев покинул Минкомсвязи и был назначен помощником президента России Владимира Путина, а спустя месяц вслед за ним в администрацию президента переместился и Андрей Липов — его назначили начальником нового управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии АП. Потом оно было переименовано в управление по развитию информационно-коммуникационных технологий.

«Чем он занимался в Кремле? Да всем подряд: все эти учения по устойчивости Рунета, реестры запрещенных сайтов и организаторов распространения информации, тот же суверенный Рунет, законопроект о регулировании больших данных, попытки импортозамещения, всевозможная цифровизация органов власти. Кроме того, курировал разные детища Щеголева, например, поисковик „Спутник“ и Институт развития интернета с его дорожными картами по долгосрочному развитию интернета. В целом, он довольно эффективный менеджер и хороший исполнитель», — говорит бывший менеджер «Спутника» и нескольких кремлевских IT-проектов.

Война лоббистов

В 2011 году бизнесмен и акционер «Ростелекома» Константин Малофеев создал «Лигу безопасного интернета» (ЛБИ) — ассоциацию по «противодействию распространению опасного контента в интернете» с целью защиты детей. Попечительский совет возглавил Игорь Щеголев, а в его состав, помимо самого Малофеева, вошли депутат Госдумы Елена Мизулина, начальник центра информационной безопасности ФСБ Андрей Герасимов и главы всех операторов «большой четверки».

Самой резонансной инициативой ЛБИ стало введение «белых списков», то есть предоставления всем пользователям Рунета доступа только к тем сайтам, которые одобрили эксперты лиги. Столкнувшись с критикой со стороны интернет-сообщества, в ЛБИ включили «тяжелую артиллерию»: идею о необходимости предварительной фильтрации интернета по «белым спискам» принялась лоббировать лично депутат Елена Мизулина.

Эта инициатива вызвала жесткое неприятие у другого отраслевого объединения — Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и, в частности, одного из ее членов, компании Google.

В 2013 году Google в знак солидарности с РАЭК демонстративно отказался от выступления на проводимом ЛБИ Форуме безопасного интернета, а присутствовавшая на нем в качестве зрителя директор по взаимодействию с госорганами Google Марина Жунич комментировала происходящее на форуме в твиттере так: «Щеголев, Мизулина и Гаттаров говорили о „белых списках“. Всем записываться в унтер-офицерские вдовы… Я тоже тут и боюсь за себя и за окружающих, т. к. вот-вот стошнит». А заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, присутствовавший на заседании по обсуждению инициативы в Госдуме, писал в фейсбуке, что, по словам Мизулиной, детей развращают с помощью айфонов — чем спровоцировал волну насмешек в ее адрес.

К декабрю 2014 года предложения ЛБИ и Елены Мизулиной по всеобщей фильтрации интернета, до этого существовавшие только в виде идеи, были оформлены в концепцию законопроекта — и тогда между РАЭК и ЛБИ началось настоящее противостояние. РАЭК опубликовала официальную позицию ассоциации, раскритиковав законопроект. Сейчас этот документ удален с сайта ассоциации, но его копию можно найти в интернет-архиве Wayback Machine. В ЛБИ затем опубликовали официальный ответ, где назвали позицию РАЭК «необоснованной и надуманной».

«Публичная критика, насмешки и постоянное противодействие — все это привело в ярость всю эту „православную компанию“. Липову поручили с ними разобраться, а он пошел в Генпрокуратуру», — рассказал бывший топ-менеджер нескольких крупных компаний в сфере связи. Еще трое близких к РАЭК собеседников «Медузы» подтвердили, что в конце 2014 — начале 2015 года Генпрокуратура по просьбе Липова проверяла РАЭК на предмет того, не является ли ассоциация «иностранным агентом».

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко подтвердил «Медузе» информацию о проверке, не уточнив, кто именно стал ее инициатором. «Насколько могу вспомнить, РАЭК заранее, еще до обращения [Генпрокуратуры], реструктуризировал состав членов. А в ответ на обращение юристы РАЭК доказали, что ассоциация не является „иностранным агентом“ ввиду отсутствия в членах иностранных юридических лиц. И да, РАЭК вынуждена была отменить планы по ассоциированному членству западных и восточных организаций, не представленных юридическими лицами в России», — рассказал «Медузе» Плуготаренко.

Однако на этом история не закончилась. Практически сразу после проверки Генпрокуратуры, в конце января 2015 года, в соцсетях от имени анонимов стали распространять «компромат» на директора РАЭК Сергея Плуготаренко и его заместителя Сергея Гребенникова, которые якобы причастны к уголовному преступлению. Скриншоты есть в распоряжении редакции; «Медуза» по этическим соображениям не пересказывает их содержание. Сразу четыре собеседника Медузы уверены, что именно Липов занимался размещением «компромата». Глава Роскомнадзора не ответил «Медузе» на отправленные ему вопросы по этой теме.

«Было очевидно, что за этим стоят все те же люди: и по таймингу, потому что это было сразу после проверки Генпрокуратуры, и по самому содержанию этого „компромата“», — говорит «Медузе» бывший топ-менеджер нескольких крупных компаний в сфере связи. Эту версию подтвердил и бывший сотрудник РАЭК.

Оба собеседника «Медузы» утверждают, что «компромат» быстро исчез из сети после того, как за РАЭК вступился Леонид Левин — на тот момент глава комитета Госдумы по информационной политике, а затем — председатель Регионального общественного центра интернет-технологий, который возглавил Сергей Гребенников из РАЭК.

«Еще один довод в пользу того, что источник распространения этого контента тот, о котором мы думали: как только люди повыше обратились к ним с претензиями, все это моментально исчезло из сети. В общем, кто распространял — тот в итоге и зачищал», — говорит бывший сотрудник РАЭК. Сергей Гребенников от комментариев об инциденте с «компроматом» на себя и Сергея Плуготаренко отказался, так же поступил и Леонид Левин.

Собеседник «Медузы» в Кремле, комментируя конфликт вокруг РАЭК, отметил, что Липов в нем был лишь исполнителем. «Он вдумчивый и исполнительный, но совершенно не из тех людей, кто проявляет инициативу, то есть типаж такой, военный — берет под козырек и делает. Невозможно представить, чтобы вся эта месть РАЭК осуществлялась по его инициативе. Его попросили — он сделал, вот такой вариант вполне вероятен», — говорит источник «Медузы».

Денис Давыдов, занимавший пост главы «Лиги безопасного интернета» во время описываемых событий, от комментариев отказался.

Суверенные IP-адреса

Андрей Липов еще один раз лично обращался в правоохранительные органы — совсем недавно, в 2019 году, будучи сотрудником администрации президента. Как ранее сообщала «Медуза», в конце 2019-го по заявлению Липова МВД возбудило уголовное дело в отношении одного из основоположников Рунета, бывшего замминистра связи России Алексея Солдатова, а также его бизнес-партнеров Евгения Антипова и Алексея Шкиттина. По версии следствия, они похитили у Российского научно-исследовательского института развития общественных сетей (РосНИИРОС) около 490 тысяч IP-адресов и обманным путем перерегистрировали их на чешскую компанию Reliable Communications, принадлежащую Солдатову и Шкиттину.

«Этот конфликт начался очень давно — после присоединения Крыма, когда на полуострове возникли проблемы со связью, так как украинские операторы тут же прекратили там свою работу. В Крыму тогда появилось несколько новых операторов связи, но возник дефицит IP-адресов — мало кто, с учетом политической обстановки, соглашался продать или передать их местным операторам. К Солдатову, как члену совета РосНИИРОСа, приходили с просьбой выделить IP-адреса из пула института в Крым, но получили отказ. И поэтому, когда спустя несколько лет эти IP-адреса оказались в Чехии, в администрации взбеленились», — описывает логику событий один из собеседников «Медузы».

В статистике трансферов IP-адресов, которую ведет RIPE NCC, есть информация о том, что в 2015 году ряд крымских операторов получали ip-адреса от компаний из других регионов: крымскому оператору «Миранда-медиа» два диапазона IP-адресов передал на тот момент его акционер «Ростелеком», а местному провайдеру Crelcom ряд диапазонов передал некий Алексей Юрьевич Булгаков (судя по данным «СПАРК-Интерфакс», это мог быть владелец оператора связи Fasttelecom). Собеседник, близкий к РосНИИРОС, утверждает, что выделять IP-адреса крымским операторам в то время было рискованной затеей, так как «это был политический вопрос, и позиция RIPE NCC по нему на тот момент была неясна».

Липов и Солдатов знакомы давно: в 1990-е Солдатов работал в Институте атомной энергии имени И. В. Курчатова, где запускал первую в России научную телекоммуникационную сеть и затем создавал провайдер «Релком» — в то время как Липов занимался этим же в рамках Российской академии наук. Спустя много лет они встретились в министерстве связи: Солдатов в 2008-м стал заместителем министра Игоря Щеголева, а Липов работал в одном из департаментов.

В 2010 году Солдатов покинул министерство после скандального запуска регистрации доменов в новой зоне .рф. Федеральная антимонопольная служба тогда оштрафовала регистратора доменных имен Ru-Center более чем на 200 миллионов рублей за неконкурентные практики, а именно — массовую скупку доменов в зоне .рф и дальнейшую перепродажу по более высокой цене. К конфликту также подключалась Генпрокуратура. Одним из акционеров Ru-Center тогда называли родную сестру Алексея Солдатова, а его самого обвиняли в давлении на «Координационный центр национального домена сети Интернет» при разработке правил регистрации доменов.

В итоге после скандала с «выводом» ip-адресов РосНИИРОС в Чехию Андрей Липов несколько раз поднимал вопрос о необходимости создания в России национального интернет-регистратора (NIR) — структуры, которая будет централизованно заниматься распределением IP-адресов по всей стране. Об этом «Медузе» рассказали топ-менеджеры двух компаний на рынке связи и сотрудник одной их отраслевых ассоциаций.

«Не могу сказать, что это обсуждалось как-то предметно, пока это, скорее, витает в форме идеи — она как-то всплыла в ходе обсуждения работ по реализации закона о „суверенном Рунете“», — говорит один из собеседников «Медузы». Другой источник «Медузы» обращает внимание на недавнее вхождение Роскомнадзора в состав учредителей «Координационного центра национального домена сети Интернет». «КЦ, в принципе, — идеальный вариант для создания NIR: раз домены администрируют, значит и ip-адреса могут», — говорит он.

Хороший исполнитель

Люди, сталкивавшиеся с новым главой Роскомнадзора на его прежних должностях, характеризуют его по-разному. «Липов ни с какой стороны не специалист в области связи и телекоммуникаций, и вряд ли сможет отличить протокол UDP от TCP, а это азы интернета. Поэтому считать, что сейчас он придет в Роскомнадзор и найдет какое-то секретное оружие для блокировки Telegram, нет оснований», — утверждает Олег Рыков, советник министерства связи в 2004-2012 годах.

С этой характеристикой, однако, не согласен бывший сотрудник одного из предприятий Минкомсвязи, по работе общавшийся с Липовым: «Технически он сильно подкован, и законопроекты, которые выходили из его управления, как правило, были довольно проработанными. Тот же закон о „суверенном Рунете“ писался в управлении Липова, и, наверное, логично, что сейчас он и будет его реализовывать».

Другие собеседники «Медузы» описывают Липова скорее как эффективного менеджера. «В Андрее Липове сейчас хорошо сочетается опыт человека из бизнеса, так как до прихода в Минкомсвязи у него был свой интернет-провайдер, и высокоуровневого управленца. У него есть свое видение, он достаточно четко ориентированный, жесткий чиновник», — говорит бывший глава департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

Сергей Гребенников из РАЭК в разговоре с «Медузой» отзывался о Липове сдержанно: «Он достаточно вежливый и профессиональный человек. Например, в 2018 году мы готовили большое мероприятие с участием [первого замглавы АП] Сергея Кириенко в рамках „недели российского интернета“, и если бы не подключился Липов и его управление, то не было бы столько конкретики, сколько мы из него выжали».

По его мнению, Липов — хороший исполнитель. «Он понимает настроение руководства страны и действует согласно обозначенной им линии. При этом как чиновник он довольно жесткий. Например, скажет президент что-то, не до конца разбираясь в вопросе — ведь невозможно разбираться во всем… И если другие чиновники в президентской администрации в таких ситуациях пытаются найти какие-то компромиссные варианты, обходные пути, то он — нет; он не гибкий, делает четко так, как сказано, и пойдет по самому жесткому пути, который был предложен», — говорит Гребенников.

А вот бывший сотрудник Роскомнадзора, которому по работе приходилось сталкиваться с Андреем Липовым, описал его как «большого интригана»: «Понятно, что он долго был исполнителем всяких задач Щеголева, но к этому процессу он подходил творчески и устраивал закулисные игры. С одной стороны, им действительно руководил Щеголев, с другой — он сам тоже мог манипулировать своим начальником, пользуясь его полным доверием. В общем, такой, серый кардинал».

Андрей Липов и пресс-служба Роскомнадзора не ответили на вопросы «Медузы» для этого текста. Так же поступил Игорь Щеголев, сейчас занимающий пост полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе.

Мария Коломыченко