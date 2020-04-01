Российские юмористы рассказали о правилах первоапрельской шутки

01.04.2020, 12:16, Новости дня

Российские эстрадные юмористы Владимир Винокур и Святослав Ещенко рассказали о том, какой должна быть удачная шутка в День смеха, 1 апреля.

«Она должна быть прежде всего доброй, рассмешить не только того, кто разыгрывает, но и того, кого разыгрывают. Даже юмористы злые шутки не жалуют», – приводит «Ридус» комментарий Ещенко.

Винокур посоветовал не устраивать розыгрышей на тему болезни, так как это неэтично.

Пародист признался, что режим самоизоляции сейчас проходит слишком мрачно. Он напомнил, что даже во время войны люди смеялись и шутили, и раскритиковал отечественное телевидение за то, что там доминируют сообщения о коронавирусе. «Хотелось бы больше каких-то светлых номеров», – выразил желание он.

Ещенко в свою очередь рассказал, что самым удачной первоапрельской шуткой стал день его рождения. «Мои родители очень хотели девочку, но 1 апреля у них родился я», – отметил он.

Винокур не припомнил удачного розыгрыша, отметив, что с ним в этом смысле никто не хотел связываться.