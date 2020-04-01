 

В Черновицкой области от коронавируса умерла 68-летняя женщина. Это 18-я жертва пандемии COVID-19 в Украине

01.04.2020, 12:15, Новости дня

В ночь на 1 апреля в Черновицкой области скончалась еще одна инфицированная коронавирусом украинка, сообщила Черновицкая областная государственная администрация в Facebook. 

Жительница села Ломачинцы 1952 года рождения умерла в Сокирянской районной больнице. 

У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.

“14 марта она вернулась из-за границы. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 февраля у нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию”, – сообщили в ОГА.  

У Сокирянській районній лікарні померла інфікована коронавірусом буковинка. Жінка 1952 р. н. із села Ломачинці 14…

Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Издание “Молодий буковинець” отмечает, что уже это пятый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Таким образом, общее количество погибших от COVID-19 в Украине возросло до 18 (в утренней сводке Центра общественного здоровья последний летальный случай на Буковине не был учтен). 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 860 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а 42 354 человека умерли.

По данным Центра общественного здоровья на утро 1 апреля, в Украине подтверждено 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 человек выздоровели. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Spiegel – Сноудену придётся задержаться в России из-за бездействия Запада

27.02 / ВОЗ призывает подготовиться к возможной пандемии коронавируса

11.03 / «Аэрофлот» согласился заплатить хозяину погибших кошек только за разбитые переноски

06.03 / Турция заявила о сохранении своих наблюдательных пунктов в Идлибе

03.02 / В Мадриде готовится сесть самолет с вошедшей в двигатель частью шасси

19.02 / Monatik посетил Brit Awards 2020 в качестве приглашенного артиста

14.03 / Зеленский: Гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса

15.03 / В Хабаровске и Иркутске прошли акции против поправок в Конституцию

10.02 / Под наблюдение врачей в РФ из-за подозрения на коронавирус взяты 20 тыс. человек

05.02 / УНИКС выиграл у литовского “Ритаса” в Кубке Европы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска