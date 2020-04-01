В Черновицкой области от коронавируса умерла 68-летняя женщина. Это 18-я жертва пандемии COVID-19 в Украине

01.04.2020, 12:15, Новости дня

В ночь на 1 апреля в Черновицкой области скончалась еще одна инфицированная коронавирусом украинка, сообщила Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

Жительница села Ломачинцы 1952 года рождения умерла в Сокирянской районной больнице.

У женщины была двусторонняя пневмония и сахарный диабет.

“14 марта она вернулась из-за границы. В медицинское учреждение попала 27 марта. 29 февраля у нее подтвердился коронавирус. В тот же день ее состояние ухудшилось, больную перевели в реанимацию”, – сообщили в ОГА.

У Сокирянській районній лікарні померла інфікована коронавірусом буковинка. Жінка 1952 р. н. із села Ломачинці 14… Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Kolmapäev, 1. aprill 2020

Издание “Молодий буковинець” отмечает, что уже это пятый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Таким образом, общее количество погибших от COVID-19 в Украине возросло до 18 (в утренней сводке Центра общественного здоровья последний летальный случай на Буковине не был учтен).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 860 тыс., из них более 178 тыс. выздоровели, а 42 354 человека умерли.

По данным Центра общественного здоровья на утро 1 апреля, в Украине подтверждено 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 человек выздоровели.