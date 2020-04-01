Аваков: Украина начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая

01.04.2020, 12:15, Новости дня

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что ограничения, введенные в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, будут сняты не ранее 15 мая. Об этом он написал в Facebook 1 апреля.

“Посмотрим, как будут развиваться события в Европе, которую волна вируса накрыла раньше нас… Но, если честно, надо быть реалистами. Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая. И это – предположения оптимиста”, – заявил министр.

Он отметил, что пока карантин отменен только в Китае, откуда началось распространение инфекции.

“Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений. От Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии, той же Москве и Нью-Йорке”, – написал Аваков.

Министр подчеркнул, что точного числа, когда в Украине будет отменен карантин, не знает никто, но жители страны должны делать все, чтобы уменьшить риск массового распространения инфекции.

“Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин, а кто говорит, что знает, – врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом… С другой стороны, сейчас очень ответственный момент атаки эпидемии… Если не будем массово обниматься и шашлычить в парках, награждая друг друга вирусом, можем сбить пик вируса, не доходя до уровня трагических потерь. Все в наших руках и руках Бога, конечно”, – отметил Аваков.

Мне не хочется ни читать новости, ни писать тексты.. Хочется спать и посмотреть фильм не про вирус. Но открываю ноут –… Posted by Arsen Avakov on Teisipäev, 31. märts 2020

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

30 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что дальнейшие решения правительства по поводу карантина будут связаны с динамикой распространения коронавирусной инфекции в стране. “Мы очень хорошо понимаем, что у многих людей, у большинства населения Украины нет финансовой подушки и нет возможности три месяца просто сидеть дома. Люди должны зарабатывать деньги. Экономику надо запускать”, – сказал он.

Аваков 31 марта заявил, что, по его мнению, карантин в Украине продлят до второй половины мая.

В Украине, по данным Центра общественного здоровья на утро 1 апреля, подтверждено 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 10 человек выздоровели. От COVID-19 в Украине скончалось 18 человек.