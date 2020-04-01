 

Большинство умерших украинцев с коронавирусом болели сахарным диабетом – Минздрав

01.04.2020, 12:15, Новости дня

В Украине большинство умерших граждан с коронавирусом были больны сахарным диабетом. Об этом 1 апреля на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“Нужно подчеркнуть, что сегодня в статистику летальных случаев коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых диагностировали коронавирусную болезнь. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу. Поскольку, проводя анализ и рассматривая каждый конкретный случай, мы отслеживаем, что смерть происходит и по другим причинам. …Обращаем внимание, что наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом”, – сказал он.

Замглавы Минздрава подчеркнул, что в группе риска находятся люди пожилого возраста, “особенно с хроническими заболеваниями, особенно которые угнетают иммунную систему”. Ляшко призвал беречь эту категорию населения.

По данным Минздрава на 10.00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 669 случаев инфицирования COVID-19, умерли 17 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 861 тыс., из них почти 179 тыс. выздоровели, а 42 365 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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