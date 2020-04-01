 

Леонид Якубович о съёмках первых выпусков «Поля чудес»: «У меня, что называется, ноги отнялись»

01.04.2020, 12:09, Разное

Отечественный телеведущий, киноактёр и сценарист Леонид Якубович в одном из недавних интервью вспомнил о съёмках первых выпусках капитал-шоу «Поле чудес». Артист не скрывает, что сначала планировал уйти из проекта, а во время подготовки «крайнего эфира» у него «отнялись ноги», когда услышал в студии объявление своего имени.
Леонид Якубович начал работу в «Поле чудес» в 1991 году. Съёмка первых выпусков ему запомнилась большим волнением и ощущением того, что не справляется с задачей. Телеведущий отметил, что слишком громко говорил в микрофон, из-за чего у звукооператора едва не начались проблемы со слухом. Тогда Якубович поставил в известность продюсеров о желании уйти, но его попросили снять «крайний эфир» и при этом никто не уговаривал изменить решение.

В итоге, когда Леонид Якубович пришёл в студию, то перед своим выходом к зрителям услышал объявление «новой звезды» шоу, что его очень обрадовало. Однако потом понял, что ему никто не собирался искать замену и именно в тот момент почувствовал, как «отнимаются ноги», но подвести команду и аплодировавших в зале людей не смог, остался работать и до сих пор является бессменным ведущим «Поля чудес».



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