 

Эвелина Бледанс поздравила сына с днем рождения и пообещала сделать его счастливым

01.04.2020, 12:09, Разное

Российская знаменитая актриса Эвелина Бледанс поздравила собственного сына Семена с днем его рождения. В личном микроблоге она заявила, что мальчик это ее жизнь и она все сделает для его счастья.
Эвелина Бледанс обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram ряд фотографий, где запечатлен сын Семен в разные жизненные периоды. В подписи к данному посту отечественная звезда отметила, что перед сном накануне она пояснила ребенку, что еще восемь лет назад он находился в материнском животе, а уже завтра станет взрослым человеком. Когда актриса возвратилась к Семену через несколько минут, он плакал, утверждая, что не желает быть взрослым, а хочет вернуться в материнское чрево.

Эвелина Бледанс пообещала родному сыну, что всегда будет защищать его, пока она рядом. В конце обращения известная актриса заявила, что все сделает ради счастья и защищенности отпрыска. Многочисленные подписчики пожелали мальчику хороших друзей, счастья и здоровья. Помимо этого, они также поздравили Эвелину Бледанс с годовщиной появления на свет такого сына. Всего за первые полчаса после публикации данный пост набрал около 20 тысяч лайков от благодарных подписчиков.

Эвелина Бледанс – российская актриса латышского происхождения. Обучалась в ЛГИТМиКе, с 1991 по 2005 годы являлась участницей комик-труппы «Маски». Вела несколько телевизионных передач, выпустила сольный музыкальный альбом «Главное любить». На ее счету больше 40 ролей в фильмах и сериалах. Занималась озвучиванием мультфильмов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Юрий Лоза раскрыл шокирующую правду о Джуне

17.02 / Мнение: Осень патриарха

16.05 / Ученые: вылечить самые страшные инфекции помогут не антибиотики

19.03 / Мнение: Опубликованы секретные документы о первом выходе человека в космос

22.03 / Елена Подкаминская поделилась деталями домашних родов

21.02 / Все российские Lexus и Toyota получат уникальную противоугонную систему

27.02 / Медики советуют включить в рацион пастернак из-за его полезных свойств

10.03 / Анджелина Джоли рассказала, что провела два месяца в больнице вместе с дочерьми

13.01 / Мнение: Скотоферма и медиа

29.03 / Телеведущую Настю Ивлееву упрекнули в злоупотребление алкоголем на карантине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска