Эвелина Бледанс поздравила сына с днем рождения и пообещала сделать его счастливым

01.04.2020, 12:09, Разное

Российская знаменитая актриса Эвелина Бледанс поздравила собственного сына Семена с днем его рождения. В личном микроблоге она заявила, что мальчик это ее жизнь и она все сделает для его счастья.

Эвелина Бледанс обнародовала на своей странице в социальной сети Instagram ряд фотографий, где запечатлен сын Семен в разные жизненные периоды. В подписи к данному посту отечественная звезда отметила, что перед сном накануне она пояснила ребенку, что еще восемь лет назад он находился в материнском животе, а уже завтра станет взрослым человеком. Когда актриса возвратилась к Семену через несколько минут, он плакал, утверждая, что не желает быть взрослым, а хочет вернуться в материнское чрево.

Эвелина Бледанс пообещала родному сыну, что всегда будет защищать его, пока она рядом. В конце обращения известная актриса заявила, что все сделает ради счастья и защищенности отпрыска. Многочисленные подписчики пожелали мальчику хороших друзей, счастья и здоровья. Помимо этого, они также поздравили Эвелину Бледанс с годовщиной появления на свет такого сына. Всего за первые полчаса после публикации данный пост набрал около 20 тысяч лайков от благодарных подписчиков.

Эвелина Бледанс – российская актриса латышского происхождения. Обучалась в ЛГИТМиКе, с 1991 по 2005 годы являлась участницей комик-труппы «Маски». Вела несколько телевизионных передач, выпустила сольный музыкальный альбом «Главное любить». На ее счету больше 40 ролей в фильмах и сериалах. Занималась озвучиванием мультфильмов.