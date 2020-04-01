Волонтеры Киржача рассказали о помощи пенсионерам в условиях самоизоляции

01.04.2020, 12:08, Новости дня

В Киржачском районе Владимирской области активисты ОНФ и добровольцы благотворительной организации «Фонд продовольственного участия» решили доставлять продукты одиноким пенсионерам. Сейчас волонтеры еженедельно выезжают по 40 адресам.

«Изначально мы занимались реализацией проекта «Социальный патруль» при поддержке президентского гранта», – рассказала газете ВЗГЛЯД руководитель благотворительного проекта «Фонд продовольственного участия» Арина Серавкина.

«Раньше мы выявляли семьи с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Выезжали в дальние деревни, связывались с администрацией, расспрашивали, где живут нуждающиеся в помощи. Это скромные люди и, как правило, сами они никогда ничего не попросят», – отметила собеседница.

«Но в условиях распространения коронавируса мы решили, что сейчас важнее выявлять одиноких пенсионеров и тех, чьи дети или внуки находятся в самоизоляции. Узнав о мобилизации НКО со стороны Общероссийского народного фронта, мы присоединились к их акции, и работаем в круглосуточном режиме. Люди привозят нам продукты, мы их собираем в продовольственные наборы и развозим старикам», – отметила Серавкина.

«Вначале мы работали по 11 адресам, а теперь доставляем наборы в 40 точек. География нашей работы расширяется каждую неделю», – добавила она.

Чтобы обезопасить пенсионеров от коронавируса, для волонтеров регулярно проводят инструктаж, используются антисептические средства и маски. Активисты следят за собой и перед выездом меряют температуру, чтобы не подвергать риску ни себя, ни тех, кому они оказывают помощь.

«Также мы решили самостоятельно выпекать хлеб. Нам через группу «Мамин домик» в Facebook удалось собрать средства и закупить на них муку, сахар, молоко и масло для выпечки хлеба. И вот этот хлеб мы тоже кладем в наборы», – подытожила Серавкина.

Напомним, за минувшие сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.