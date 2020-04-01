 

Певица Саманта Фокс обручилась с подругой

01.04.2020, 12:06, Разное

53-летняя Саманта обручилась с 45-летней Линдой спустя четыре года после смерти своей предыдущей возлюбленной Миры Страттон, которая скончалась от рака. С Мирой Саманта прожила 12 лет.

Известно, что Линда Олсен — мать двоих детей, вместе с Фокс они планировали сыграть свадьбу летом в графстве Эссекс, однако из-за пандемии коронавируса торжество придется отложить.

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Публикация от Samantha Fox (@samanthafoxofficial)14 Фев 2020 в 11:27 PST

Сэм и Линда так счастливы вместе, они хотят провести вдвоём остаток своих жизней. Они  влюблены и хотят узаконить отношения, – рассказали изданию The Sun друзья пары. Известно, что Саманта Фокс совершила каминг-аут в 2003 году, когда встретила Миру (многие годы та работала менеджером певицы). До этого в 1980-х годах артистка жила гражданским браком с австралийцем Питером Форестером. Вместе они усыновили и воспитывали мальчика по имени Саймон, но он трагически погиб.

Саманта Фокс в 80-е годыСаманта Фокс прославилась в 80-е годы. Сначала она работала моделью, затем начала певческую карьеру. В те годы она была самой фотографируемой женщиной после принцессы Дианы и Маргарет Тэтчер и стала мировой звездой после того, как ее альбом разошелся тиражом более 30 млн копий.



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