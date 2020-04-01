Кайли Дженнер занялась производством антисептиков для рук

01.04.2020, 12:06, Разное

С началом эпидемии коронавируса COVID-19 одним из самых ходовых товаров стали санитайзеры для рук. А с тех пор, как стало понятно, что антисептиков не хватает не только рядовым людям, но и медикам, к производству дезинфицирующих средств подключились непрофильные компании, вроде конгломерата LVMH, который отдал под это дело заводы Dior, Guerlain, Louis Vuitton и Givenchy. Теперь со схожей инициативой выступила самый юный миллиардер в истории – Кайли Дженнер.

Кайли уже несколько лет является владельцем одной из самых прибыльных марок декоративной косметики Kylie Cosmetics, а недавно начала выпускать средства для ухода за кожей под брендом Kylie Skin. На прошлой неделе 22-летний предприниматель пожертвовала 1 миллион долларов американским больницам – на эти деньги благотворительные организации должны закупить средства защиты (маски и костюмы) для медперсонала. Вчера же Дженнер объявила, что начинает сама производить необходимый и дефицитный товар, а именно антисептики для рук. Под это будет отдана часть мощностей конгломерата Coty, который с недавних пор стал инвесторомKylie Cosmetics и Kylie Skin. Произведенные санитайзеры будут переданы многочисленным госпиталям Калифорнии.

Мы искренне благодарим врачей, медсестер и всех специалистов в области здравоохранения, трудящихся в нашей стране и по всему миру. Вы боретесь за нас на передовой и спасаете жизни. От всего сердца говорим вам спасибо,

– написала Крис Дженнер, мама Кайли в своем Instagram.

На сегодняшний день уже несколько публичных людей сообщили о том, что прошли тест на коронавирус и он оказался положительным. Среди них князь Монако Альбер II, актриса Ольга Куриленко, актер Идрис Эльба, актер Кристофер Хивью, известный по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, сын королевы Елизаветы II принц Чарльз, осужденный режиссер Харви Вайнштейн и британский премьер-министр Борис Джонсон. Коронавирус также был диагностирован у писателя Бориса Акунина и российского певца Льва Лещенко.

К слову, есть и первые знаменитости, успешно переболевшие коронавирусом, – Том Хенкс с женой. Две недели они провели в изоляции в Австралии и сегодня выглядели особенно счастливыми. Меж тем списки зараженных коронавирусом пополняются с каждым днем. По данным ВОЗ на 1 апреля, число подтвержденных случаев перевалило за 861 тысячу, из них 2777 в России.