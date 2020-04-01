В России нашли способ уничтожить коронавирус

01.04.2020, 12:05, Разное

Согласно разработкам российских специалистов, коронавирус можно будет уничтожить водой. Только предварительно ее необходимо обработать холодной плазмой.

Это средство дезинфекции абсолютно безопасно для человека.

Ученые сделали установку, с помощью которой можно осуществить данный процесс. Изобретение называется “Магнарил”, передает телеканал “360”. Процесс “убийства” вредоносных микроорганизмов происходит за счет воздействия активных форм кислорода и хлорноватистой кислоты.

Производственная стоимость препарата – всего около 100 рублей за тысячу литров, сообщает m24. Проверку ноу-хау от коронавируса планируют провести в ближайшее время.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 31 Мар 2020 в 8:26 PDT

Также известно, что ученым из МГУ удалось извлечь из морской губки вещества, которые возможно использовать для лечения коронавируса в России и других странах, сообщает “Новая газета”. Как писали “Дни.ру”, российские специалисты создали эффективный тест для диагностики коронавируса. Он сможет не только выявить инфекцию, но и отличить ее от других родственных коронавирусов.

Напомним, ситуация с коронавирусом в России остается сложной. В связи с этим неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Кроме того, введен режим самоизоляции граждан. В Москве он продлится до 14 апреля.