Почти все организованные туристы вернулись в Россию

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01.04.2020, 11:53, Новости дня

Практически все российские организованные туристы вернулись в Россию из-за границы, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В ведомстве сообщили, что на данный момент «подавляющее большинство российских туристов, находившихся за рубежом по линии туроператоров, вернулись на территорию России», передает ТАСС.

«За минувшие две недели в страну вернулось около 160 тыс. организованных туристов из 43 стран мира», – указывается в сообщении.

Отметим, что ранее «Аэрофлот» отменил более 50 вывозных рейсов на период с 31 марта по 2 апреля из-за решения Росавиации ограничить число возвращающихся из-за рубежа россиян. Генконсульство в Нью-Йорке предоставило отель застрявшим в США россиянам.

При этом почти 2 тыс. российских туристов вернулись на родину 31 марта.

Напомним, с 23 марта Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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