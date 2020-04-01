В России на 6,1% проиндексировали пенсии

01.04.2020, 11:53, Разное

Согласно утверждённому ранее премьер-министром Мишустиным постановлению правительства, 1 апреля текущего года в РФ на 6,1% проиндексированы пенсии. Данная надбавка предусмотрена для более чем 4 миллионов неработающих пенсионеров.

Сообщается, что связанные с индексацией расходы ежемесячно составляют около 2,4 миллиардов рублей. В среднем размер соцпенсии в РФ на сегодняшний день варьируется в районе 9 900 рублей. В этом году выплаты неработающим пенсионерам проиндексированы на 6,1%, что значительно выше, чем в 2018-2019 гг. В указанные периоды коэффициенты соответственно составляли 2,9 и 2%.

Обязательная индексация пенсий для россиян входит в число поправок к Конституции. Данная инициатива уже одобрена главой государства, депутатами Государственной думы и членами Совфеда. Поправки к основному закону страны вынесены на всенародное голосование, но его дата указом президента перенесена из-за спровоцировавшего пандемию в мире коронавируса.