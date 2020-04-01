 

Личное: Переболела коронавирусом!

01.04.2020, 11:50, Разное

У чёрных дыр нашей светской помойки — новый тренд. «Уже переболела коронавирусом» называется.

На днях о том, что они уже переболели, синхронно объявили две некрасивые, толстожопые бабы: певица ртом Жасмин и Ксюшадь Собчак.


 Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую.

   
Вот что заявила Собчак:

«Я давно переболела коронавирусом…Меня теперь уже ничего не берет. В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Я никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота».

 А вот — слова Жасмин:

«Я и мой сын Мирон переболели коронавирусом несколько месяцев назад. Думала, что у нас грипп. Сдавали всяческие анализы, но врачи не могли понять, что с нами. Была очень высокая температура, жуткий кашель. Я лежала десять дней и не вставала».

Ни той, ни другой диагноз «коронавирус» врачами поставлен не был. Эти бабищи, не имея медицинского образования, сами решили, что переболели коронавирусом.

Ну, или, если быть точнее, сами себе поставили диагноз. Сами о нём же и объявили.  

Зачем они это сделали?  

А я скажу, зачем: чтобы и дальше спокойно таскаться по тусовкам, чтобы никто не отказался от их шутовских услуг на подпольных нынче днях рождения и корпоративах, чтобы потенциальные заказчики от них не шарахались.  

Раз переболела — значит, уже не заразная! Можете спокойно впускать меня в свой ближний круг, чтобы я вам там что-нибудь спела или провела день рождения вашей любимой тёщи.

Вот — нехитрая логика чёрных дыр, которые за гонорар встанут раком у тебя на рояле и пропоют Happy Birthday! 

В ближайшее время ждите череду «откровений» от чёрных дыр о том, что они «уже давно переболели коронавирусом».

  Им, во-первых, хочется кушать, а, во-вторых, без полусветских пьянок они просто не могут.  

Они буду рисковать своими и вашими жизнями, признаваться в перенесённом коронавирусе, который им никто из врачей не диагностировал, и всё это — ради того, чтобы потусить. И очень желательно — за деньги.

Сволочи, чо.

Источник: Лена Миро



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