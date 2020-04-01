Мнения: Как США спасаются от экономического цунами

01.04.2020, 11:48, Новости дня

Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. И он – что не менее важно – не боится говорить об этом понимании и действовать в его рамках, а не так, как от него требуют популисты.

Дональд Трамп – один из немногих западных лидеров, который понимает, что страшен не столько сам коронавирус, сколько те последствия, которые могут быть из-за чрезмерной реакции государства на распространение болезни. И он – что не менее важно – не боится говорить об этом понимании и действовать в его рамках, а не так, как от него требуют популисты.

Соединенные Штаты оказались в центре мировой эпидемии коронавируса. Более сотни тысяч зараженных, тысячи погибших.

Безусловно, в нынешнем распространении коронавируса в США виноват и Белый дом. У Соединенных Штатов было около месяца (между вспышкой в Китае и вспышкой на американской земле) для подготовки к эпидемии – хотя бы для того, чтобы пополнить запас ИВЛ и средств личной защиты, которых сейчас критически не хватает. Не говоря уже о том, чтобы организовать массовое тестирование населения.

Однако сейчас Дональд Трамп ведет себя абсолютно правильно – то есть взвешенно. С одной стороны, он объявляет о мерах «социального дистанцирования», в результате чего в стране прекратили проводиться все развлекательные мероприятия. Ряд штатов предприняли дополнительные меры, в частности закрыли школы и обязали большинство предприятий распустить сотрудников по домам.

В более чем 20 штатах ситуацию контролирует национальная гвардия, а Белый Дом и Конгресс направляют 2 триллиона долларов на спасение национальной экономики (прямая помощь семьям, поддержка малого бизнеса и медицинской сферы, а также увеличение помощи безработным). С другой стороны, президент пытается не пережать с ограничениями. Например, сначала пытается по-хорошему договориться с той же General Motors о производстве ИВЛ, а и лишь затем, когда топ-менеджмент компании не проявил должного уровня понимания, Трамп воспользовался своими полномочиями в рамках Закона о производстве оборонной продукции (принятого в 1950 году) и обязал GM произвести нужное количество ИВЛ. Более того, он дает понять, что хочет как можно быстрее отказаться от мер социального дистанцирования и возобновить экономическую активность в стране.

В то время, как некоторые эксперты утверждают о как минимум многомесячной истории с эпидемией, Трамп сначала обещает снять ограничения к Пасхе (то есть к середине апреля), а затем переносит эту дату, но не сильно далеко вперед – на 30 апреля.

Экономика превыше всего

Спешка президента объясняется трезвым – и это сейчас редкость в западном мире – расчетом. Пониманием того, что некоторые виды лекарства могут быть куда опаснее, чем сама болезнь – например, продолжительный и жесткий карантин в условиях специфических американских экономических реалий. Ведь, как верно отмечает экономист Moody’s Analytics Марк Занди, жесткая реакция на коронавирус может вызвать экономическое цунами.

Первая волна – крупнейшее за всю современную историю падение экономической активности во всей стране. Она уже идет, ведь, по сути, даже меры социального дистанцирования – это прекращение хождения в бары, рестораны, на развлекательные мероприятия. Все дистанцируются от всего. Второй волной будет резкое повышение уровня безработицы. Третьей – паника из-за того, что люди (лишившиеся работы и средств, вложенных в рухнувшие фондовые рынки) остаются без гроша в кармане. Ну и, наконец, четвертая волна – это отказ бизнеса от всех долгосрочных инвестиционных проектов.

По сути, из-за той же безработицы и личных банкротств людей умрет больше, чем от коронавируса. Прежде всего, речь идет о прямых смертях – особенно в условиях тотальной закредитованности американского населения и отсутствия у многих достаточных сбережений для того, чтобы при потере работы оплачивать ипотеку и медицинские счета.

По некоторым весьма усредненным подсчетам, рост безработицы на 1 процент приводит к одному дополнительному самоубийству на 100 тысяч населения. Еще больше умрет от негативных последствий. По другим подсчетам, увеличение безработицы на тот самый 1 % приводит к росту смертей от передозировки опиоидами на 3%.

Конечно, Трамп заботится не только о простых американцах, но и о себе – он хочет остаться в Белом доме после выборов в ноябре 2020 года. Его предвыборная кампания сосредоточена на экономических достижения каденции, и он попросту не может подойти к ноябрю с рецессией. Да, он сильно рискует – если в итоге получится, что умеренные меры Трампа не смогут остановить коронавирус (либо эпидемия сама не утихнет к лету), то Штаты в итоге получат и массовую эпидемию с миллионами заболевших и закрытие экономики.

И тогда всю вину возложат на Трампа. Однако президент готов рискнуть – и, что интересно, население США его поддерживает. Рейтинг Трампа вырос – теперь более половины американцев одобряют его деятельность.

Мы за ценой не постоим

Понятно, что демократам это очень не нравится – они не хотят в ноябре противостоять Трампу, Спасителю Экономики. И демократы поступили так, как от них ожидали – решили использовать час великой беды не для консолидации общества, а для борьбы против ненавистного им президента. «Трамп не несет ответственность за коронавирус – но он в ответе за то, как мы реагируем на эту угрозу», – говорит Джозеф Байден. Забывая при этом напомнить, что и сам Байден несет ответственность за собственные слова – например, «истерия и ксенофобия», которые он использовал в отношении январского решения Трампа приостановить авиасообщение с Китаем.

На сегодняшний день основной посыл критики демократов направлен на то, что Трамп и его республиканцы не думают о нуждах «простых людей». Так, Трамп готов помогать деньгами американским корпорациям – но в то же время не ставит в качестве условия этой помощи жесткий запрет на увольнения сотрудников. И демократы за это уже зацепились, а либеральные СМИ в их поддержку пишут редакционные статьи о том, как нехорошие республиканцы отказываются помогать простым работягам. Демократы понимают, что это их шанс вернуть белых рабочих (которые считаются избирателями Трампа) назад в электоральную базу Демократической партии.

Кроме того, они говорят о нежелании Трампа быть по-настоящему «президентом военного времени» и использовать свои возможности – хотя прекрасно понимают, что значительная доля ошибок совершается не федеральной властью, а из-за слабой работы губернаторов на местах (у которых куда больше полномочий для преодоления кризиса в своих штатах). Требуют от президента перестать ругаться с прессой (которая нагнетает панику и истерию даже на пресс-конференциях Трампа). Говорят о необходимости резкого увеличения пакета помощи населению – прекрасно понимая, что это непростой процесс, требующий перекройки бюджета.

«Во времена кризиса президент должен всех успокаивать и лечить, быть лидером, маяком надежды для народа Америки. Дональд Трамп не способен на это», – говорит Джо Байден.Который, судя по его поведению в ходе кризиса, не способен и не достоин быть таким маяком. Вопрос в том, поймет ли это американский народ на ноябрьских выборах.

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