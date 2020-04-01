 

Эксперт оценил последствия падения цен на газ в Европе до внутрироссийского уровня

01.04.2020, 11:48, Новости дня

«Европейские компании накопили газ в хранилищах, к тому же из-за распространения коронавируса объемы потребления газа упали в Европе и Азии», – сообщил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Так он прокомментировал падение цен на газ в Европе до внутрироссийского уровня.

«Для РФ это будет означать снижение поступлений в бюджет от экспортной пошлины на газ. Возможно, объемы поставок в 2020 году снизятся до 170-180 млрд кубометров с рекордных 200 млрд кубометров. Если Газпром получит меньше прибыли – он выплатит меньше дивидендов, в том числе, государству. Поэтому будут финансовые потери», – считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Европейские компании и Газпром весь прошлый год закачивали газ в подземные хранилища, рассчитывая на прекращение транзита через Украину, – поясняет Юшков. – Но транзит остался, а при теплой зиме европейцы вышли из отопительного сезона с большим запасом газа. Кроме того, из-за ситуации с распространением коронавируса снизились объемы потребления газа в Китае, Азии в целом и в Европе. Поэтому на спотовом рынке цены находятся на очень низком уровне». 

Эксперт также предположил, что многие игроки захотят пересмотреть долгосрочные контакты. К примеру, на днях Армения обратилась с подобной просьбой. «У них фиксированная стоимость около 160 долларов за тысячу кубометров газа. Если сравнивать в европейскими спотовыми ценами, то такая цена выглядит высокой. Также будет делать и Белоруссия. Нынешняя цена в 127 долларов выглядит привлекательной. Но, думаю, Минск обратится с аналогичной просьбой», – спрогнозировал собеседник.

При этом Юшков подчеркнул, что «ничего смертельного» для РФ в этом нет. «Если за 2018 год около 40 % доходов бюджета шли из нефтегазового комплекса, то 15 % из них – это газовая составляющая. За ближайшее время с рынка уйдут излишки газа, и все будет зависеть от климата следующей зимы», – резюмировал эксперт.

Напомним, спотовые цены на газ в Европе опустились ниже уровня внутрироссийских цен из-за рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок СПГ.

Теперь цена газа в самых западных областях РФ – Ленинградской и Смоленской (59 долларов за 1 тыс. кубометров), увеличенная только на экспортную таможенную пошлину (30%, 84-85 долларов) – превышает котировки на европейских хабах.

В то же время спотовые цены на газ в Европе падают ниже 80 долларов за 1 тыс. кубометров.

Ранее газета ВЗГЛЯД также писала, что ценовая война в Европе заставляет Газпром идти на серьезные уступки – компания снизила цену на газ для Болгарии на 40%.



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