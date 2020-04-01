Россиян на карантине обяжут подтверждать свое нахождение дома

01.04.2020, 11:48, Новости дня

Находящиеся на карантине из-за коронавируса российские граждане будут обязаны самостоятельно заполнять журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин на заседании президиума координационного совета по противодействию распространению коронавируса сообщил, что Минкомсвязь в настоящее время активно внедряет систему сбора данных о гражданах, возвращающихся из-за границы и обязанных соблюдать карантин.

Как отметил премьер, возвращающиеся до прохождения паспортного контроля на границе должны будут через портал госуслуг заполнить соответствующую электронную форму и предоставить о себе сведения, в том числе об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина.

«Дальше с помощью операторов связи будет контролироваться нахождение прибывшего гражданина на карантине, и в случае несоблюдения условий самоизоляции операторы будут передавать соответствующую информацию, в том числе и в МВД», – приводит его слова ТАСС.

Граждане на карантине должны будут самостоятельно заполнять на портале госуслуг журнал о самочувствии и подтверждать свое нахождение дома, добавил Мишустин.

Он также напомнил о поручении Минюсту, связанному с частичной приостановкой работы ЗАГСов. «Необходимо обеспечить условия, чтобы их услуги можно было бы получить дистанционно. Жизнь из-за ситуации с коронавирусом не останавливается. Люди женятся и детей рожают. У них должна быть возможность регистрировать эти события», – заключил глава Кабмина.

Напомним, что уже на этой неделе государство начнет жесткий надзор за соблюдением режима самоизоляции, в первую очередь в Москве. По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, эффективно бороться за общественную дисциплину можно технологиями цифрового будущего.