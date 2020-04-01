 

7 сталинских шуток

01.04.2020, 11:45, Разное

Однажды Сталин смотрел «Поезд идет на восток». Фильм затянутый: едет поезд, останавливается… — Какая это станция? — спросил Сталин. — Демьяновка. — Вот здесь я и сойду, — сказал Сталин и вышел из зала.

***

Осенью 1927 года произошла встреча Сталина с делегацией североамериканских рабочих. Запись беседы публиковалась в советской периодике.

Вопросы вождю задавались откровенные, разные, в т. ч. «трудные». Например, кто-то из членов делегации считал, что «американские коммунисты получают распоряжения из Москвы и поэтому не могут быть хорошими профсоюзными деятелями, поскольку их лояльность по отношению к иностранной организации превышает лояльность по отношению к своему профсоюзу». Он спросил: «Как это затруднение может быть устранено?»

Сталин отвечал:

«Есть люди, которые думают, что члены Коммунистического Интернационала в Москве только и делают, что сидят и пишут директивы для всех стран. Так как стран, входящих в состав Коминтерна, насчитывается более 60, то можете себе представить положение членов Коминтерна, которые не спят, не едят и только и делают, что сидят и пишут днем и ночью директивы для этих стран».


Сталин и Мамлакат Нахангова. Источник: wikipedia.org

***

К Сталину по его вызову приехал не руководитель Союза писателей СССР Фадеев, а его заместитель Тихонов.
– А где Фадеев? — спросил Сталин.
– Товарищ Фадеев уехал на охоту и еще не вернулся.
– У нас товарищ Николай Шверник тоже любит охотиться. Но он уезжает в субботу, в воскресенье опохмеляется, а в понедельник выходит на работу.
После случая вторичной подобной «охоты» Фадеева Сталин напрямую спросил его, где он пропадает.
– Был в запое, — с большевистской прямотой ответил тот.
– А сколько дней он у вас обычно длится?
– Дней десять, товарищ Сталин.
– А не можете ли вы, как коммунист, проводить это мероприятие дня три-четыре?

***

Ответ Сталина на сообщения о собственной смерти в западной прессе: «Насколько мне известно из сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет. Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя не относиться с доверием, если Вы не хотите быть вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя в тишине потустороннего мира»

На трибуне. (wikipedia.org)

***

Наркома сельского хозяйства Украины вызвали на Политбюро, Он спросил:
– Как я должен докладывать: коротко или подробно?
– Как хотите, можете коротко, можете подробно, но регламент три минуты, — ответил Сталин.

***

При разработке автомобиля «Победа» предполагалось, что он будет называться «Родина». Узнав об этом, Сталин спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?» После этого название автомобиля изменили.

***

Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внёс встречное предложение: «Затопить». Сталин отвечает: «Вот вы свою половину и топите».

Источник: Дилетант



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / NASA опубликовало фото «дьявольских рогов» при восходе Солнца в Персидском заливе

19.02 / Юрий Антонов о творчестве Бузовой и Лободы: «В СССР их бы арестовали на 15 суток»

15.02 / Обозревателю «Новой» Елене Милашиной пришло письмо с угрозой расправы

18.03 / Мнение: Ресурсы здоровья и транса. Разбор заданий теста №15

27.02 / Дэвид Бекхэм поддержал принца Гарри в его желании переехать в Канаду

31.01 / Выгодно ли арендовать автомобиль для такси? Рассчитываем прибыль

03.02 / Гендиректору телеканала «Дождь» Наталье Синдеевой диагностировали рак груди

06.02 / «Хочу много работать»: 65-летняя Любовь Успенская никогда не получала пенсию

28.03 / Эмин Агаларов сможет «поставить на место» детей, если они «обнаглеют»

17.02 / 8-летняя девочка из Украины скончалась от старости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска