7 сталинских шуток

01.04.2020, 11:45, Разное

Однажды Сталин смотрел «Поезд идет на восток». Фильм затянутый: едет поезд, останавливается… — Какая это станция? — спросил Сталин. — Демьяновка. — Вот здесь я и сойду, — сказал Сталин и вышел из зала.

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Осенью 1927 года произошла встреча Сталина с делегацией североамериканских рабочих. Запись беседы публиковалась в советской периодике.

Вопросы вождю задавались откровенные, разные, в т. ч. «трудные». Например, кто-то из членов делегации считал, что «американские коммунисты получают распоряжения из Москвы и поэтому не могут быть хорошими профсоюзными деятелями, поскольку их лояльность по отношению к иностранной организации превышает лояльность по отношению к своему профсоюзу». Он спросил: «Как это затруднение может быть устранено?»

Сталин отвечал:

«Есть люди, которые думают, что члены Коммунистического Интернационала в Москве только и делают, что сидят и пишут директивы для всех стран. Так как стран, входящих в состав Коминтерна, насчитывается более 60, то можете себе представить положение членов Коминтерна, которые не спят, не едят и только и делают, что сидят и пишут днем и ночью директивы для этих стран».



Сталин и Мамлакат Нахангова. Источник: wikipedia.org

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К Сталину по его вызову приехал не руководитель Союза писателей СССР Фадеев, а его заместитель Тихонов.

– А где Фадеев? — спросил Сталин.

– Товарищ Фадеев уехал на охоту и еще не вернулся.

– У нас товарищ Николай Шверник тоже любит охотиться. Но он уезжает в субботу, в воскресенье опохмеляется, а в понедельник выходит на работу.

После случая вторичной подобной «охоты» Фадеева Сталин напрямую спросил его, где он пропадает.

– Был в запое, — с большевистской прямотой ответил тот.

– А сколько дней он у вас обычно длится?

– Дней десять, товарищ Сталин.

– А не можете ли вы, как коммунист, проводить это мероприятие дня три-четыре?

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Ответ Сталина на сообщения о собственной смерти в западной прессе: «Насколько мне известно из сообщений иностранной прессы, я давно уже оставил сей грешный мир и переселился на тот свет. Так как к сообщениям иностранной прессы нельзя не относиться с доверием, если Вы не хотите быть вычеркнутым из списка цивилизованных людей, то прошу верить этим сообщениям и не нарушать моего покоя в тишине потустороннего мира»

На трибуне. (wikipedia.org)

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Наркома сельского хозяйства Украины вызвали на Политбюро, Он спросил:

– Как я должен докладывать: коротко или подробно?

– Как хотите, можете коротко, можете подробно, но регламент три минуты, — ответил Сталин.

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При разработке автомобиля «Победа» предполагалось, что он будет называться «Родина». Узнав об этом, Сталин спросил: «Ну и почем у нас будет Родина?» После этого название автомобиля изменили.

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Когда решали, что делать с немецким военным флотом, Сталин предложил поделить, а Черчилль внёс встречное предложение: «Затопить». Сталин отвечает: «Вот вы свою половину и топите».