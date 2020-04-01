Анекдоты с Бородинского поля

01.04.2020, 11:45, Разное

***

В Отечественную войну 1812 года в один из лазаретов привезли раненного пулей в грудь русского гренадера. Лекарь, из пленных французов, стал его осматривать и искать, где засела пуля. Боль была адская, а гренадер стиснул зубы и ни звука. Офицер, лежавший рядом, поинтересовался:

— Тебе, братец, что ж, не больно разве?

— Как не больно, ваше благородие, — ответил тихо гренадер, — мочи нет, да ведь лекарь-то француз, нельзя перед ним слабость свою показывать.

Лекарь, очевидно, был неопытный и искал пулю долго. В палате все притихли, наблюдали. И вдруг слышат, как гренадер зубами заскрипел, а следом стон тихий у него вырвался… Что такое? А гренадер, с трудом повернув голову к офицеру, говорит:

— Я не от слабости, а от стыда, ваше благородие… Прикажите, чтоб лекарь меня не обижал.

— Да чем же он, — спрашивает офицер, — тебя обижает?

— А зачем он спину мне щупает, я русский, я грудью шел вперед.

***

1812 год. Бородино. Император Александр наблюдает из-за бруствера за ходом сражения. Вдруг у его ног падает шальное ядро и с шипением начинает крутиться. Перед глазами императора пролетает вся его жизнь…

Появляется Ржевский. Лихо выбрасывает ядро за бруствер, накрывает своим телом царя… Взрыв… Подымаются целые и невредимые, отряхиваясь от земли.

Александр:

— Поручик! Вы мне жизнь спасли, просите чего желаете…

Ржевский:

— Да мне, ваше величество, особо ничего и не надо, вот разве что генерал Иванов свою дочь за меня замуж отдавать не хочет…

Александр, обращаясь к денщикам:

— Живо сюда генерала Иванова!

Иванов перед царем по стойке смирно.

— Генерал! Я предлагаю Вам выдать Вашу дочь за Ржевского…

Иванов:

— Хм, Ваше величество, я бы с радостью, но я генерал, а Ржевский — поручик…

— Вы меня не поняли, генерал, я предлагаю Вам выдать Вашу дочь за генерал-аншефа Ржевского…

— О… Ваше величество, я бы с радостью, но я граф, а генерал-аншеф Ржевский — никто…

— Вы меня не поняли, генерал, я предлагаю Вам выдать Вашу дочь за КНЯЗЯ Ржевского…

— О… Ваше величество, я бы с радостью, но я вхож ко двору Вашего величества, а князь Ржевский…

— Вы меня не поняли, генерал, я предлагаю Вам выдать Вашу дочь за МОЕГО ДРУГА Ржевского…

Ржевский, до этого момента скромно стоящий в стороне, подходит к Александру, берет его под руку и говорит ему:

— Шура! Да пошел он! Что мы, себе баб не найдем?!

***

Князь Нарышкин, присутствовавший на Венском конгрессе 1814 года, спросил у Талейрана (Талейран приходился Нарышкину дальним родственником через немецкую графиню):

— Дядюшка! Скажите, чего, собственно, Наполеон искал в России?

Талейран, хладнокровно продолжая играть в карты, ответил:

— Страсть к путешествиям, мой друг, страсть к путешествиям.

***

В 1812 году император Наполеон развелся с Жозефиной и тайно бежал в Россию. За ним потянулась армия. Так началась Отечественная война 1812 года.

***

Когда зима в России выдаётся тёплой и малоснежной, из могилы Наполеона слышны крики: «Вот щас бы!..»