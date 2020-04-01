Анекдоты с Бородинского поля
01.04.2020, 11:45, Разное
***
В Отечественную войну 1812 года в один из лазаретов привезли раненного пулей в грудь русского гренадера. Лекарь, из пленных французов, стал его осматривать и искать, где засела пуля. Боль была адская, а гренадер стиснул зубы и ни звука. Офицер, лежавший рядом, поинтересовался:
— Тебе, братец, что ж, не больно разве?
— Как не больно, ваше благородие, — ответил тихо гренадер, — мочи нет, да ведь лекарь-то француз, нельзя перед ним слабость свою показывать.
Лекарь, очевидно, был неопытный и искал пулю долго. В палате все притихли, наблюдали. И вдруг слышат, как гренадер зубами заскрипел, а следом стон тихий у него вырвался… Что такое? А гренадер, с трудом повернув голову к офицеру, говорит:
— Я не от слабости, а от стыда, ваше благородие… Прикажите, чтоб лекарь меня не обижал.
— Да чем же он, — спрашивает офицер, — тебя обижает?
— А зачем он спину мне щупает, я русский, я грудью шел вперед.
***
1812 год. Бородино. Император Александр наблюдает из-за бруствера за ходом сражения. Вдруг у его ног падает шальное ядро и с шипением начинает крутиться. Перед глазами императора пролетает вся его жизнь…
Появляется Ржевский. Лихо выбрасывает ядро за бруствер, накрывает своим телом царя… Взрыв… Подымаются целые и невредимые, отряхиваясь от земли.
Александр:
— Поручик! Вы мне жизнь спасли, просите чего желаете…
Ржевский:
— Да мне, ваше величество, особо ничего и не надо, вот разве что генерал Иванов свою дочь за меня замуж отдавать не хочет…
Александр, обращаясь к денщикам:
— Живо сюда генерала Иванова!
Иванов перед царем по стойке смирно.
— Генерал! Я предлагаю Вам выдать Вашу дочь за Ржевского…
Иванов:
— Хм, Ваше величество, я бы с радостью, но я генерал, а Ржевский — поручик…
— Вы меня не поняли, генерал, я предлагаю Вам выдать Вашу дочь за генерал-аншефа Ржевского…
— О… Ваше величество, я бы с радостью, но я граф, а генерал-аншеф Ржевский — никто…
— Вы меня не поняли, генерал, я предлагаю Вам выдать Вашу дочь за КНЯЗЯ Ржевского…
— О… Ваше величество, я бы с радостью, но я вхож ко двору Вашего величества, а князь Ржевский…
— Вы меня не поняли, генерал, я предлагаю Вам выдать Вашу дочь за МОЕГО ДРУГА Ржевского…
Ржевский, до этого момента скромно стоящий в стороне, подходит к Александру, берет его под руку и говорит ему:
— Шура! Да пошел он! Что мы, себе баб не найдем?!
***
Князь Нарышкин, присутствовавший на Венском конгрессе 1814 года, спросил у Талейрана (Талейран приходился Нарышкину дальним родственником через немецкую графиню):
— Дядюшка! Скажите, чего, собственно, Наполеон искал в России?
Талейран, хладнокровно продолжая играть в карты, ответил:
— Страсть к путешествиям, мой друг, страсть к путешествиям.
***
В 1812 году император Наполеон развелся с Жозефиной и тайно бежал в Россию. За ним потянулась армия. Так началась Отечественная война 1812 года.
***
Когда зима в России выдаётся тёплой и малоснежной, из могилы Наполеона слышны крики: «Вот щас бы!..»
Последнее из рубрики: Разное
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет