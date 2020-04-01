В Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5
01.04.2020, 11:40, Новости дня
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник вечером в районе Бойсе, штат Айдахо, но его ощутили жители трех штатов.
Сообщений о травмах и ущербе пока не поступало.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 117 километрах к северо-востоку от Меридиана – города на окраине Бойсе.
Это самое мощное землетрясение в Айдахо с 1983 года, когда в результате толчков магнитудой 6,9 в районе горы Бора-Пик погибли два человека. Материальный ущерб исчислялся миллионами долларов.
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Русская служба «Голоса Америки»
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