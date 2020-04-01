В Айдахо произошло землетрясение магнитудой 6,5

01.04.2020, 11:40, Новости дня

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло во вторник вечером в районе Бойсе, штат Айдахо, но его ощутили жители трех штатов.

Сообщений о травмах и ущербе пока не поступало.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 117 километрах к северо-востоку от Меридиана – города на окраине Бойсе.

Это самое мощное землетрясение в Айдахо с 1983 года, когда в результате толчков магнитудой 6,9 в районе горы Бора-Пик погибли два человека. Материальный ущерб исчислялся миллионами долларов.