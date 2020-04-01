В Москве умерли ещё пять пожилых пациентов с коронавирусом
01.04.2020, 11:40, Новости дня
В Москве вечером во вторник умерли пять пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.
Умершим пациентам было от 61 до 74 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе – диабет, гипертоническую болезнь, хроническую обструктивную болезнь лёгких, онкологию, отмечается в сообщении. Четверо из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
С учетом этих данных официальное число умерших от коронавирусной инфекции в Москве достигло 16.
В Москве с 30 марта действует режим карантина, который власти называют самоизолцией. Выходить из дома можно за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. Запрещены публичные мероприятия, закрыты рестораны, спортивные клубы, кинотеатры.
На сегодняшний день режимы самоизоляции действуют в 58 российских регионах.
Всего в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 121 человек. Умерли 23.
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Радио «Свобода»
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