В Москве умерли ещё пять пожилых пациентов с коронавирусом

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01.04.2020, 11:40, Новости дня

В Москве вечером во вторник умерли пять пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом.

Умершим пациентам было от 61 до 74 лет. Все они имели сопутствующие заболевания, в том числе – диабет, гипертоническую болезнь, хроническую обструктивную болезнь лёгких, онкологию, отмечается в сообщении. Четверо из них были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

С учетом этих данных официальное число умерших от коронавирусной инфекции в Москве достигло 16.

В Москве с 30 марта действует режим карантина, который власти называют самоизолцией. Выходить из дома можно за продуктами и лекарствами, чтобы вынести мусор или выгулять собаку. Запрещены публичные мероприятия, закрыты рестораны, спортивные клубы, кинотеатры.

На сегодняшний день режимы самоизоляции действуют в 58 российских регионах.

Всего в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 121 человек. Умерли 23.

  • Радио «Свобода»

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