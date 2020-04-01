За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 440. Общее количество – 2777

01.04.2020, 11:35, Новости дня

В России за последние сутки зафиксировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах страны, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время COVID-19 заражены 2 777 россиян в 75 регионах.

Новые случаи заражения зафиксированы в следующих регионах:

Москва – 267

Республика Коми – 32

Санкт-Петербург – 27

Московская область – 15

Саратовская область – 11

Вологодская область – 7

Челябинская область – 7

Ленинградская область – 6

Республика Бурятия – 6

Красноярский край – 6

Тульская область – 5

Краснодарский край – 5

Воронежская область – 4

Волгоградская область – 4

Пензенская область – 4

Омская область – 4

Курская область – 3

Тамбовская область – 3

Ханты-Мансийский АО – 3

В Брянской и Ивановской областях, в Дагестан, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – по двое заболевших коронавирусной инфекцией.

По одному заразившемуся во Владимирской, Липецкой, Новосибирской, Сахалинской, Тверской областях. Единичные случаи заражения зафиксированы также в Чеченской республике, Башкортостане, Мордовии, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.

В оперативном штабе уточнили, что заразившиеся граждане посещали неблагополучные с эпидемиологической точки зрения страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В оперативном штабе уточнили, что уже определен круг лиц, с которыми они контактировали, их поместят под медицинское наблюдение.

За последние сутки в РФ зафиксировали семь летальных исходов, связанных с коронавирусом. Из них пять случаев пришлось на Москву, один – на Подмосковье, один – на Псковскую область. За весь период эпидемии в России было отмечено 24 смерти, добавили в штабе.