За сутки число заразившихся коронавирусом в России увеличилось на 440. Общее количество – 2777
01.04.2020, 11:35, Новости дня
В России за последние сутки зафиксировано 440 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 35 регионах страны, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В настоящее время COVID-19 заражены 2 777 россиян в 75 регионах.
Новые случаи заражения зафиксированы в следующих регионах:
Москва – 267
Республика Коми – 32
Санкт-Петербург – 27
Московская область – 15
Саратовская область – 11
Вологодская область – 7
Челябинская область – 7
Ленинградская область – 6
Республика Бурятия – 6
Красноярский край – 6
Тульская область – 5
Краснодарский край – 5
Воронежская область – 4
Волгоградская область – 4
Пензенская область – 4
Омская область – 4
Курская область – 3
Тамбовская область – 3
Ханты-Мансийский АО – 3
В Брянской и Ивановской областях, в Дагестан, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии – по двое заболевших коронавирусной инфекцией.
По одному заразившемуся во Владимирской, Липецкой, Новосибирской, Сахалинской, Тверской областях. Единичные случаи заражения зафиксированы также в Чеченской республике, Башкортостане, Мордовии, в Алтайском, Приморском и Хабаровском краях.
В оперативном штабе уточнили, что заразившиеся граждане посещали неблагополучные с эпидемиологической точки зрения страны. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. В оперативном штабе уточнили, что уже определен круг лиц, с которыми они контактировали, их поместят под медицинское наблюдение.
За последние сутки в РФ зафиксировали семь летальных исходов, связанных с коронавирусом. Из них пять случаев пришлось на Москву, один – на Подмосковье, один – на Псковскую область. За весь период эпидемии в России было отмечено 24 смерти, добавили в штабе.
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