Технологии: Приложение для слежки за больными коронавирусом в Москве получает доступ ко всем данным в телефоне и отправляет их в ЕС. Мэрия это отрицает

01.04.2020, 11:31, Разное

Мэрия Москвы подтвердила, что создало приложение “Социальный мониторинг”, при помощи которого будет собирать информацию о зараженных коронавирусом жителях города, в том числе об их передвижениях. По словам главы департамента информтехнологий Москвы Эдуарда Лысенко, приложение будет доступно со 2 апреля, и предназначено только для больных коронавирусом. Сейчас скачать программу нельзя, но 31 марта приложение было опубликовано в Google play для “сбора оценок со стороны профессионального сообщества”, пояснил чиновник.

На приложение в Google Play обратили внимание авторы Telegram-канала “Нецифровая экономика”. Они посмотрели его код и то, как оно работает и написали критический отчет.

Оказалось, что приложение:

получает доступ ко всей информации на телефоне: GPS, камере, местоположению, телефонной книге, к датчикам о состоянии организма (например пульсометру), а также к просмотру любых данных,

дает доступ к любым настройкам, в том числе к ​удалению данных,

передаёт собранную информацию на серверы мэрии в открытом виде без какого-либо шифрования,

использует для распознавания лиц эстонский сервис identix.one, а именно передаёт фотографии в эстонскую юрисдикцию и на серверы, расположенные в Германии,

в QR-кодах приложения зашифрованы MAC и IMEI (индивидуальные идентификаторы) смартфона, а не данные сим-карты,

на приложение было потрачено 180 млн рублей, а его разработкой занимается компания “Гаскар”: она работает в рамках ГКУ “Информационный город”, которое подчиняется департаменту информационных технологий Москвы.

Лысенко утром 1 апреля отрицал, что приложение отправляет данные на сервер в Германии и назвал эту информацию “домыслами”. По его словам, приложение “не использует зарубежные сервисы, а все данные остаются в России”.

Также чиновник заявил, что если человек, зараженный коронавирусом, не захочет скачивать программу себе на телефон, то власти “предоставят ему новый гаджет с предустановленным приложением”. Но по истечении карантина, пациент обязан будет вернуть телефон.

Лысенко также заверил, что приложение “не будет иметь доступа непосредственно к персональным данным пациента”, а лишь позволит контролировать его нахождение дома “обеспечивая его самодисциплину”. Список данных, которые в телефоне получает приложение он при этом комментировать не стал.

Власти Москвы и Московской области с понедельника 30 марта ввели в своих регионах “режим самоизоляции” граждан, жестко ограничив передвижение людей и обязав их сидеть дома. Выходить из квартир можно только за продуктами и к врачу, а также чтобы выгулять домашних животных – на расстоянии 100 метров от дома. Следить за тем, как соблюдаются эти правила, в мэрии планируют при помощи камер видеонаблюдения – с автоматическим выписыванием штрафов.

Также мэрия анонсировала систему электронных пропусков в виде QR-кодов, которые человек, желающий выйти на улицу, будет получать на свой смартфон. Выход на улицу без QR-кода, по обещанию чиновников, будет грозить штрафом. Официально система электронных пропусков в действие пока не введена, как и приложение для слежки.

Многие юристы назвают такие карантинные меры незаконными.