 

Расторгуев объявил домашний конкурс на лучшее исполнение песни «Конь»

01.04.2020, 11:30, Новости дня

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев объявил о проведении конкурса «Сяду нонче дома с конем!», приуроченного к 30-летию известной песни «Конь», написанной Игорем Матвиенко и Александром Шагановым.

«Друзья! Почти 30 лет назад вышла песня «КОНЬ», которую написали Игорь Матвиенко и Александр Шаганов. Когда мы ее записывали на студии, то и представить себе не могли, какую она приобретет всенародную любовь и популярность! Песню «КОНЬ» знают миллионы наших людей, детей и взрослых во всех уголках нашей необъятной страны. Она стала поистине НАРОДНОЙ!» – написал Расторгуев на своей странице в Facebook.

«У нас возникла идея – спеть «КОНЯ» вместе! Другими словами, «ЛЮБЭ» совместно с нашими друзьями с «Дорожного радио» объявляют конкурс «Сяду нонче дома с конем!» на лучшее исполнение песни! Конкурс домашний, записывайте видео дома сами, детали участия в конкурсе в Youtube на MatveyMusic и в наших соцсетях», – добавил он.

В сообщении организаторы уточнили условия конкурса и техническое задание:

«- Исполнить песню под фонограмму, звучащую у вас в наушниках (нам нужен только ваш голос).
– Записать видео в горизонтальной ориентации вашего исполнения. Желательно снимать крупно лицо или поясной портрет.
– Готовое видео загрузить на YouTube с тэгом #matveymusic и ссылкой в описании https://www.youtube.com/c/MatveyMusic и прислать ссылку нам на почтовый ящик [email protected] с подписью КОНКУРС «Конь».

Уточняется, что фонограмму можно скачать по ссылке https://soundcloud.com/matvey-music/kon-piano.

«Победитель конкурса выступит на одной сцене с Николаем Расторгуевым в Москве на сольном концерте группы ЛЮБЭ 23 февраля 2021 года в Крокус Сити Холле. А лучшие видео (по мнению экспертного жюри Музыкальной Академии Матвиенко М.А.М.А.) будут смонтированы в один ролик с группой ЛЮБЭ. Ждем ваши видео и желаем удачи!» – говорится в сообщении организаторов.

Напомним, что с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции российские регионы вводят режим самоизоляции, когда граждане могут покидать дома только в исключительных случаях. Многие российские звезды, стремясь поддержать соотечественников, публикуют видео о том, как они проводят время на самоизоляции, дают бесплатные онлайн-концерты, записывают песни, посвященные карантину.



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