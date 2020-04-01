Пранкеры Лексус и Вован дали совет по борьбе с унынием

01.04.2020, 11:30, Новости дня

Российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов (Лексус и Вован) уверены, что в непростое для всех время самоизоляции, День смеха по-настоящему важен, так как юмор дает силы для борьбы с депрессией и многими недугами.

Кузнецов отметил, что «в это тяжелое время День смеха по-настоящему важен, так как юмор дает нам внутренние силы на борьбу со многими недугами и депрессией», передает РИА «Новости».

«Всем сейчас как никогда нужен гормон радости, особенно если сидишь в четырех стенах. Постарайтесь смотреть поменьше новостей и помните, что паника страшнее любых вирусов, а строгие карантинные меры не продлятся слишком долго, чисто экономически это понятно», – добавил он.

Напомним, с 30 марта в Москве домашний режим самоизоляции должны соблюдать все жители, независимо от возраста. Выходить из дома можно до ближайшей аптеки или магазина, либо для экстренной медицинской помощи. На улице, в магазине, транспорте и других общественных местах необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.