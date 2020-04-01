 

Представленный недорогой смартфон Vivo S6 5G получил поддержку мобильных сетей пятого поколения

01.04.2020, 11:30, Разное

Китайские разработчики из компании Vivo, входящие в состав холдинга BBK, выпустят новый смартфон Vivo S6 5G. Помимо стильного дизайна, гаджет также поддерживает сети пятого поколения.
Внешний вид устройства очень схож с более флагманским Vivo Nex 3. В магазинах доступно сразу 3 варианта расцветки – градиентный синий, черный и перламутровый. Основная камера находится на тыльной стороне девайса: она имеет сразу 4 сенсора. Лицевая панель занята безрамочным экраном с каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Аппаратной основой девайса стал процессор Exynos 980 от Samsung, количество оперативной и постоянной памяти составит 8 и 128/256 Гб соответственно.

Экран имеет AMOLED-матрицу и FullHD+ разрешение. Основная камера оснащена четырьмя модулям с разрешением 48+8+2+2 Мп, фронтальная камера – на 32 Мп, а ёмкость батареи – 4,5 тысячи мАч. В качестве операционной системы установлена Android 10. На китайском рынке новинка появится уже на этой неделе и обойдется покупателям в 380 долларов за базовую модификацию.



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