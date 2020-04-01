 

12-летняя дочь Миллы Йовович сочинила сказку на русском языке

01.04.2020, 11:25, Новости дня

Старшая дочь актрисы и модели Миллы Йовович и Пола Андерсона 12-летняя Эвер Габо Андерсон, оказывается, занимается изучением русского языка. Причем, вполне успешно – в отличие от Миллы, родители которой жили в Москве и Киеве.

В своем "Инстаграме" актриса опубликовала видео, как дочка читает написанную ею кириллицей, на русском, сказку про жабу Ларису и ее брата по имени Маша, а также про крысу Полю и ее сестру Молю.

"Это суперглупая и восхитительная история о крысе и жабе, которые живут вместе и устраивают ужин", — анонсировала сказку дочери Милла Йовович и разместила видео, как девочка читает свое произведение.

 

 

 

 

 

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My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party.🤦🏻‍♀️ If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy!😘 Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужин🤦🏻‍♀️😂 Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!😘

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 30 Мар 2020 в 2:58 PDT

Ранее сообщалось, что она, видимо, пойдет по стопам матери: девочка уже получила роли в двух фильмах: супергеройском боевике и диснеевской экранизации книг о Питере Пэне.

Помимо Эвер Габо, у Миллы и Пола Андерсона есть дочь Дашиэл Иден, а в начале февраля 44-летняя актриса родила третьего ребенка. Девочку назвали Ошин.



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