Розничные продажи в Германии резко выросли в феврале

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01.04.2020, 11:25, Новости дня

Розничные продажи в Германии подскочили в феврале, поскольку домохозяйства запасались предметами первой необходимости в преддверии ожидаемых ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Розничные продажи в феврале выросли на 6,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Аналитики прогнозировали рост всего на 1,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем розничные продажи в феврале повысились на 1,2%.

Рост продаж зафиксирован в различных категориях товаров, но особенно сильно увеличились продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий — на 7,8% в годовом выражении.

Продажи в супермаркетах подскочили на 8,3%.

Продажи непродовольственных товаров в реальном выражении увеличились на 5,6% относительно февраля 2019 года. Продажи аптек и косметических магазинов выросли на 6,6%.

Рост розничных продаж служит позитивным сигналом для крупнейшей экономики Европы, которая серьезно пострадала от пандемии коронавируса и, как ожидается, впадет в рецессию в этом году.



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