Мнение: Почему на медицину тратят больше, чем на оборону

01.04.2020, 11:18, Разное

Вы меня знаете — я всегда говорил, что если бы американцы направили хотя бы маленькую долю своего военного бюджета на космос, многие сюжеты из научной фантастики стали бы уже реальностью. Бюджет Пентагона на 2020 год — около 700 млрд долларов. Десяти процентов от этой суммы хватило бы, чтобы начать запускать полноценные марсоходы каждые две недели.

Сейчас, когда страны Запада показывают достойную жалости беспомощность в борьбе с эпидемией, в соцсетях активно распространяют карикатуры типа той, которую я прикрепил к посту. Смешно, но публикуют и знаменитую карикатуру нашего Юлия Ганфа, которую он в 1954 году нарисовал для журнала «Крокодил» (в переводе на английский, разумеется):

https://9gag.com/gag/aPRbndB

Как говорят оппозиционеры, «в главном он прав». Сейчас, когда Штаты ставят печальные рекорды по количеству инфицированных, возмущение общественности понятно.

Проблема в том, что факты сильно расходятся со сладкими грёзами. Даже в предельно военизированном Советском Союзе на здравоохранение тратили значительные суммы — в год создания карикатуры, к примеру, медикам ушло 30 млрд рублей, а военные получили 100 млрд рублей:

http://istmat.info/node/18453

Если же посмотреть на современные развитые капстраны, то там бюджет Минздрава всегда больше военного бюджета. Проблема зарегулированной системы здравоохранения США не в том, что у врачей мало денег, а в том, что большая часть этих денег разворовывается монополистами. Бюджет Пентагона я называл выше — 700 млрд долларов. На медицину США тратят сейчас примерно 3’800 млрд долларов. Это впятеро больше того, что получают американские военные.

В России, в Италии, во всех других развитых странах ситуация аналогичная. Так, бюджет нашего Минобороны — примерно 1,9 трлн рублей. Общий бюджет нашего Минздрава — примерно 4,1 трлн рублей. Для зануд: я везде пишу «примерно», так как бюджетная система весьма сложна, получить точные данные тяжело. Тем не менее, нам сейчас точные данные и не нужны, достаточно знать, что на медицину государство тратит в разы больше, чем на оборону.

Капиталисты в принципе не могут себе позволить тратить на нужды государства больше, чем на нужды отдельных граждан. Суть капиталистической экономики заключается в том, что она пляшет от потребностей населения, в том числе и от такой «необязательной» для условного КНДР потребности, как сохранение личного здоровья. Политик, который попытается порезать финансирование медикам, очень быстро отправится в отставку.

Подведу итог

Проблема с расходами на медицину, несомненно, существует. Вместе с тем конкретно сейчас показывать пальцем на Пентагон мы, к сожалению, не можем. Эпидемия пожирает Америку не потому, что все деньги ушли на пиар-кампании в виде массовых бомбардировок слабых стран, а потому, что власти США вот уже несколько десятилетий проявляют прискорбную неспособность отказаться от крепкой дружбы с завышающими цены монополистами.