Популярную модель Haval H6 заменят новым автомобилем

01.04.2020, 11:15, Новости дня

Китайская марка Haval объявила о скором выходе одновременно двух новых моделей.

Пока точные названия автомобилей не раскрываются, однако техника предложена под кодовыми индексами B01 и B06. Инженеры применят в отношении данных автомобилей новую архитектуру, которая позволит достичь большего комфорта и безопасности. Предполагается, что под индексом B01 предполагается преемник для Haval H6.

Напомним, первая генерация автомобиля вышла в 2011 году, тогда как последующее обновление состоялось лишь спустя пять лет. За весь период нахождения на рынке общее количество продаж составило порядка 3 миллионов экземпляров. Пока остальные сведения о готовящихся новинках от китайской компании не раскрываются.