Популярную модель Haval H6 заменят новым автомобилем
01.04.2020, 11:15, Новости дня
Китайская марка Haval объявила о скором выходе одновременно двух новых моделей.
Пока точные названия автомобилей не раскрываются, однако техника предложена под кодовыми индексами B01 и B06. Инженеры применят в отношении данных автомобилей новую архитектуру, которая позволит достичь большего комфорта и безопасности. Предполагается, что под индексом B01 предполагается преемник для Haval H6.
Напомним, первая генерация автомобиля вышла в 2011 году, тогда как последующее обновление состоялось лишь спустя пять лет. За весь период нахождения на рынке общее количество продаж составило порядка 3 миллионов экземпляров. Пока остальные сведения о готовящихся новинках от китайской компании не раскрываются.
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