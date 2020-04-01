 

Новый кроссовер GAC GS4 появится в России

01.04.2020, 11:15, Новости дня

Компания GAC объявила о старте предварительных заказов на новую модель кроссовера GAC GS4.

В частности, уже к середине следующего месяца автомобиль поступит к местным дилерам в Китае. Также озвучены планы презентовать модель для российских клиентов до конца нынешнего года. По дизайну кузова эксперты обнаружили множественные элементы от бюджетного кроссовера Renault Arkana. Также установлено, что кроссовер имеет 1,5-литровый бензиновый мотор с мощностью 169 л.с.

Новинка от китайского бренда имеет 6-ступенчатую трансмиссию и передний привод. Кроме того, поступит гибридная модификация с 1,5-литровым мотором и суммарной мощностью 200 л.с. Запас хода на электротяге здесь составит около 50 километров.



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