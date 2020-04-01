Гибридные внедорожники Jeep выехали на зимние тесты

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01.04.2020, 11:15, Новости дня

Ведущий автомобильный бренд Jeep приступил к тестовым испытаниям гибридных модификаций внедорожников Renegade 4xe и Compass 4×4.

В свою очередь, обе вышеуказанные модели в дальнейшем поступят в продажу на рынке Европы. Производитель максимально тщательно проводит тестовые заезды, тем самым перебирая между вариантами езды и условиями управления. Также протестирована бортовая электроника на предмет соответствия нормам при низких температурах. За весь период дорожных заездов автомобили преодолели свыше 3,8 тысяч километров.

В компании указали, что заезды проводились как по проселочным дорогам, так и по скоростным трассам, однако никаких отклонений от нормы автомобили не показали. Пока разработчики не называют точную дату выхода и старта продаж данных внедорожников.



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