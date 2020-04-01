В Таиланде намерены сажать в тюрьму за шутки о коронавирусе

01.04.2020, 11:09, Разное

Руководство Таиланда планирует ввести уголовную ответственность за неуместные шутки и розыгрыши, связанные с темой коронавируса. Об этом в соцсети Facebook рассказали представители местного телеканала Thai PBS ссылаясь на генпрокуратуру страны.

В публикации указано: поскольку на данный момент в стране продолжается чрезвычайная ситуация, особенно важно препятствовать распространению в интернете различной неправдивой информации, которая может привести к развитию панических настроений в обществе. В их числе оказались и первоапрельские розыгрыши. Если житель нарушит этот закон, то может быть оштрафован примерно на 40 000 бат (более 1,2 тысяч долларов) или даже получить 2-летнее тюремное заключение. В некоторых случаях тайцы могут получить оба наказания.

Добавим, что во время режима чрезвычайного положения въезд и выезд из Таиланда полностью запрещен. Согласно сведениям университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировано не менее 1 650 случаев коронавируса, из них 12 – летальные исходы, еще 342 пациентам удалось вылечиться, пишет издание Lenta.ru.