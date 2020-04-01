 

В Таиланде намерены сажать в тюрьму за шутки о коронавирусе

01.04.2020, 11:09, Разное

Руководство Таиланда планирует ввести уголовную ответственность за неуместные шутки и розыгрыши, связанные с темой коронавируса. Об этом в соцсети Facebook рассказали представители местного телеканала Thai PBS ссылаясь на генпрокуратуру страны.
В публикации указано: поскольку на данный момент в стране продолжается чрезвычайная ситуация, особенно важно препятствовать распространению в интернете различной неправдивой информации, которая может привести к развитию панических настроений в обществе. В их числе оказались и первоапрельские розыгрыши. Если житель нарушит этот закон, то может быть оштрафован примерно на 40 000 бат (более 1,2 тысяч долларов) или даже получить 2-летнее тюремное заключение. В некоторых случаях тайцы могут получить оба наказания.

Добавим, что во время режима чрезвычайного положения въезд и выезд из Таиланда полностью запрещен. Согласно сведениям университета Джона Хопкинса, в стране зафиксировано не менее 1 650 случаев коронавируса, из них 12 – летальные исходы, еще 342 пациентам удалось вылечиться, пишет издание Lenta.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / “Гоголь-центру” 7 лет: Светлана Бондарчук, Кирилл Серебренников, Роман Абрамович и другие на дне рождения театра

29.03 / А как там в Греции?

24.02 / Большие висяки

04.03 / Жена Владимира Кузьмина поселила в его квартире около 30 кришнаитов

23.02 / Oppo снизила цены на смартфоны A5 2020 и A9 2020 с NFC

06.03 / Goldgenie выпустила Samsung Galaxy S20 в золоте

14.03 / NASA отложило создание пилотируемой окололунной станции Gateway

30.03 / Мнение: К началу “выходной недели”

26.02 / Мнение: В Идлибе сбит турецкий ударный БПЛА Anka-S

27.03 / Huawei представила модели «умных» очков Smart MYMA 01 и Smart HER 01В

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска