 

«Боже, никогда!»: Лариса Гузеева вспомнила свою реакцию на предложение стать ведущей шоу «Давай поженимся»

01.04.2020, 11:09, Разное

Известная отечественная киноактриса Лариса Гузеева недавно вспомнила, с чего начиналась её работа на Первом канале. Почти 12 лет назад артистка получила предложение стать ведущей романтического шоу «Давай поженимся», и её первой реакцией были слова: «Боже, никогда!».
Изначально лицом программы, соединяющей влюблённые пары, была Дарья Волга, но затем продюсеры приняли решение о смене ведущей и предложили эту роль Ларисе Гузеевой. Она на то время была известной и востребованной у режиссёров актрисой, поэтому ответ обдумывала почти месяц, проигрывая грядущие изменения в карьере и жизни. В итоге Гузеева всё же решилась и стала одной из соведущих «Давай поженимся». Сначала для неё создавали образ некой королевы, но его не восприняли зрители, поэтому формат слегка изменили и все ведущие сейчас имеют равный статус.

Лариса Гузеева отмечает, что она далеко не «подарок», не умеет под кого-то подстраиваться и всегда остаётся настоящей. В шоу ведущая работает без суфлёра, буквально на ходу прорабатывая собственный сценарий будущего эфира, с чем уже давно смирились продюсеры, позволяя делать всё на своё усмотрение. Актриса призналась, что за годы работы в проекте команда стала практически родственниками и это самые длительные «отношения» в её жизни.



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