 

Люксембург объявил о появлении в ЕС «диктаторского режима»

01.04.2020, 11:08, Новости дня

Европейцам нельзя мириться в тем, что внутри ЕС существует «диктаторское правительство», сообщил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн. В интервью немецкой газете Die Welt он заявил, что страной с таким правительством, по его мнению, является Венгрия, которую следует отправить на «политический карантин».

Претензии в адрес Венгрии связаны с якобы происходящими в стране «злоупотреблениями» из-за режима ЧП, введенного на фоне пандемии коронавируса. 30 марта парламент республики одобрил законопроект, наделяющий правительство премьер-министра Виктора Орбана расширенными полномочиями на время режима чрезвычайного положения.

Согласно новому закону, Орбан «будет фактически единолично управлять страной с помощью указов и декретов, а правительство сможет продлевать режим ЧП на неопределенный срок без голосования в парламенте», пишет Deutsche Welle.

Кроме того, закон разрешает кабинету министров приостанавливать исполнение определенных законов и применять «иные исключительные меры» в целях борьбы с COVID-19.

Как считает глава МИД Люксембурга, в подобной ситуации «венгерское правительство нельзя больше допускать к столу, за которым собираются представители европейских институтов». Он потребовал, чтобы представителей Венгрии исключили из советов министров стран – членов Евросоюза.

В свою очередь евродепутат от партии Христианско-демократичексий союз (ХДС) Деннис Радтке потребовал исключения возглавляемой Орбаном партии «ФИДЕС – Венгерский гражданский союз» из состава крупнейшей консервативной фракции в Европарламенте – Европейской народной партии (EVP). По словам Радтке, в отношении приверженности праву и демократии «нельзя делать скидки друзьям по партии».

С критикой в адрес венгерских властей выступил и председатель Европарламента Давид Сассоли. «Никому не позволено использовать пандемию для того, чтобы попирать наши свободы», – сообщил итальянский политик, добавив, что «основные ценности Евросоюза» следует оберегать, а потому «парламенты должны оставаться открытыми, а пресса – свободной».

Как отмечает DW, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен «постаралась избежать прямой конфронтации с Венгрией в вопросе о правомерности особых полномочий». Накануне в своем заявлении она, не упоминая Венгрии, указала на важность соразмерности чрезвычайных мер, принимаемых странами – членами ЕС в связи с пандемией.

В Венгрии, по данным coronavirus-monitor.ru, выявлено 525 случаев заражения коронавирусом нового типа, 20 человек умерли, 40 пациентов были вылечены.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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