Коронавирус выявили у 29 детей за сутки в Москве

01.04.2020, 11:08, Новости дня

За последние сутки коронавирус подтвердился у 29 детей в Москве, все заразившиеся находятся под наблюдением медиков, сообщил московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В штабе сообщили, что «коронавирус подтвержден у 29 детей», в данный момент «все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением», передает ТАСС.

Кроме того, почти половина новых заболевших в Москве моложе 45 лет – 117 человек. Еще 87 пациентов в возрасте от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет, передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в РФ выявлено 440 новых случаев коронавируса в 35 регионах. Общее число заболевших по стране возросло до 2 тыс. 777 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.