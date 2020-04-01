Мнение: Черепа, соски и одуванчики: ребус, нарисованный для красоты

01.04.2020, 11:01, Разное

Вчера мы с вами играли в угадайку gologrudых на картинах Гвидо Каньяччи (которые топ жж забанил, засмущавшись), и там в конце я вам показала картину, со словами "ее отгадывать не надо, потому что это не библейско-мифологический сюжет, а аллегорический".

Теперь давайте поговорим о ней подробно. Что в ней зашифровано и как это называется?



Guido Cagnacci. c. 1650. Fondazione Cavallini Sgarbi

Что такое "аллегорическая картина" и зачем их писали? Обычно для того, чтобы зритель посмотрел на нее и пригорюнился, усовестился, задонатил сто эскудо в помощь голодающим детям Африки, а также пошел выполнять все зароки, данные себе первого января. В наши дни эти цели достигаются демотиваторами "до и после", агитационными постиками в фейсбуке и фейконовостями. В предыдущие времена таких методов не существовало, агитировать столь прямолинейно люди не научились, делали это не буковками, а картинками, шифровками, ребусами.

Вот как тут, у де Воса, посмотрите. Если не знать, что это "аллегория", то можно сразу и не догадаться.

Вдруг это семейный портрет замученной многодетной матери, только что перемывшей всю эту посуду.



Корнелис де Вос. "Аллегория быстротечности". 1630. (О том, что это аллегория, в первую очередь говорят дети, выдувающие мыльные пузыри).

Другая цель аллегорических картин — наслаждение.

Но не красотой, а работой своей мысли. (NB не забыть написать текст о том, зачем вообще искусство, и какие разновидности наслаждения людям оно приносит).

Красота в них, по-любому, должна была присутствовать, старые мастера иначе не умели. Но аллегорические картины были предназначены для потребления теми, кто понимает аллегории, кто способен их разгадать.

Это понты, это такая "новая грамотность".

Ты, аристократ, способен читать картину, которая висит у тебя в столовой, как текст на родном языке. Прибирающаяся в твоей столовой служанка, или плебей-торговец, или заезжий дикий московит смотрит на эту картину, как на новые ворота, и не понимает, о чем она.

"Это что, ваш портрет с супружницей?"



Джироламо Маццола Бедоли. Аллегория города Парма, обнимающая герцога пармского Алессандро Фарнезе. 1550-60-е. (На заднем плане дудит победно Ника, богиня победы, а доспехи герцога и маршальский жезл в руке, говорят, что эта картинка в честь какой-то военной победы).

Так что не будем как дикие, не будем смотреть на картины, как бараны на новые ворота. Будем просвещенными!

В наше время быть таким достаточно легко, потому что все быстро гуглится.

Единственная проблема — знать, что именно гуглить.

Вернее, научиться смотреть и видеть.

Учить значение 100-200 символов наизусть — бессмысленно и ненужно. А вот научиться опознавать, что эта фиговинка — символ, как раз полезный навык.

Итак, вернемся к нашей картине Гвидо Каньяччи. В том квесте с остальными его картинами вы, наверно, уловили общую тенденцию: голая тетка + 1 главный атрибут (змея, кинжал, череп, и т.п.). Атрибут маркирует имя, но не отвлекает от главного содержания картины (наготы).

С данной картиной же все иначе. Смотрите, какое тут нагромождение всего.

1. Над головой, похожая на нимб — змея, кусающая свой хвост

2. В одной руке песочные часы.

3. В другой руке роза и одуванчик

4. На постаменте лежит череп

5. Еще там полусгоревшие горящие свечи

6. Увядший цветок и голый одуванчик.

(выражение лица учитывать не стоит, оно типичное для барокко, задолбанная истома).

Расшифровку таких картин следует начинать с черепа. Стоит голая девушка, рядом череп, а над головой нимб? Почти наверняка перед нами Мария Магдалина. Тут нимба нету, картина явно нерелигиозная. Значит, череп символизирует не отшельническое уединение, а стандартную вещь для натюрмортов 17 века — тщету всего сущего. То есть картина относится к жанру ванитас. Это плакат с незримой надписью "помни, что мы все умрем, не расслабляйся, веди себя праведно".

Рядом с черепом стоят свечи, которые еще горят, но уже гаснут (от них поднимается дымок). Очевидный символ смертности, ухода, отлетающей души.

И лежат два цветка — увядшая сломанная розочка и одуванчик, с которого сдули семена (редкий символ в живописи, но интересный).

Значит, про череп мы все поняли совершенно правильно, это символ ванитас, который тут подкрепляется другими символами ванитас, для солидности.

В противоположной стороне изображена рука барышни, которая держит те же самые цветы еще молодыми и целыми.

Одуванчик тут, потому что он как мыльные пузыри — дунь, и нет его (в натюрмортах "ванитас" он практически не встречается, это редкий пример). А роза тут потому что роза — постоянный предмет любой живописи, ее все обожали рисовать, это цветок Венеры, весны и проч.

Что же делает нашу картину такой особенной?

Посмотрите, вот другое полотно того же Гвидо Каньяччи. Оно упрощенное. В одной руке девушка держит свечку, а в другой цветочки. Песочных часов тут нет.

Наша же картина более загадочная, в ней ощущается что-то масонское.

И не зря.

Дело в уроборосе, висящем над головой — змее, кусающей свой хвост, символе бесконечности еще с египетских времен.

Как пишут ученые, змея Каньяччи почти наверняка основана на описании «иероглифа» змеи, кусающей хвост в «Иероглифике» Гораполлона, итальянский перевод которой был напечатан в Венеции в 1547 году.

Для людей той эпохи это был знак бесконечности, вечности, бессмертия.

Таким образом, картина (которая официально теперь называется "Аллегория времени (или Аллегория человеческой жизни)" / allegoria del tempo (la vita umana) рассказывает нам, с одной стороны, типичную для барокко историю ванитас, что мол, мы все умрем (череп+свечи+увядшие цветы). С другой стороны нам поставлены те же цветы молодыми, да прекрасная обнаженная девушка с торчащими розовыми сосками. Держит она песочные часы. Они, ежели б тут был только череп, были бы просто еще одним камушком в мозаике "ванитас", напоминанием о преходящем. Но поскольку у нас тут есть уроборос, как-то приходит в голову, что часы можно перевернуть и все начать с начала. И змей, кусающий свой хвост, крутится бесконечно. И вот девушка живая, с розовыми всякими частями тела — и то, что череп рядом, это круговорот.

Так что получается, что эта картина оптимистичная, про то, что все пройдет, это конечно да, но оно же потом опять наступит! Цветы снова вырастут, появятся новые девушки, часы будут перевернуты, и колесо сансары будет продолжать вертеться, и это хорошо (для рассказывающего историю художника).

Это, господа, был пример простой аллегории.

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А вот пример сложной. Джулио Романо (1540). Официально она называется в музее "Аллегория бессмертия", но это название отнюдь не передает смысла всего, внутрь понапиханного.

Попробовать разобрать, или страшно?