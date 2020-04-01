Политики ЕС потребовали от ПАСЕ расследовать деятельность российского миллиардера

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01.04.2020, 10:56, Новости дня

У политических деятелей Литвы и Латвии возникли вопросы к происхождению капиталов Владимира Мельниченко.

По сообщению СМИ, политические деятели Евросоюза потребовали от главы ПАСЕ расследовать деятельность российского миллиардера Владимира Мельниченко, проживающего в княжестве Монако. У политиков есть подозрения, что олигарх незаконно находится на территории ЕС. У авторов обращения есть также вопросы к происхождению капиталов Мельниченко.

В ПАСЕ обратились руководитель партии «Действие» Руслан Панкратов (Латвия), глава социалистического народного фронта Гедрюс Грабаускас (Литва). Инициативу поддержал член правления партии «Действие», политолог Эйнарс Граудиньщ (Латвия), который за писал видео, заявив, что Мельниченко «украл деньги у русского народа». По мнению эксперта, миллиардер, незаконно нажив капиталы в Кемеровской области, разместил их в Монако.

«Просто вызывающая ситуация в Монако, где «бизнесмен» размещает украденные у кузбавчан деньги и пытается противопоставить себя системе правосудия, системе этических норм и моральных ценностей стран, входящих в ЕС», ­­– заявил Эйнарс Граудиньщ.

Политики ЕС настаивают расследовать ситуацию вокруг Мельниченко силами Еврокомиссии и дать оценку действия олигарха. По мнению подписантов, законность нажитого Мельниченко состояния вызывает сомнения.

Ранее в Монако состоялась акция протеста – участники требовали призвать к ответу Владимира Мельниченко, вменяя ему в вину снесенные ради постройки отеля исторические здания.



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