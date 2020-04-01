Как и для кого будет работать приложение по контролю за перемещениями в Москве

01.04.2020, 10:56, Новости дня

Больным с коронавирусом смартфоны раздадут бесплатно.

С целью отслеживания находящихся на карантине пациентов с коронавирусом мэрия Москвы запускает мобильное приложение.

«Мэрия готова применять QR-коды для контроля за соблюдением карантина, на этот счет выйдет постановление мэрии», – приводит слова представителя городской администрации “Говорит Москва”.

Для контроля за горожанами без диагноза это приложение использоваться не будет, уверяют столичные власти.

Тем больным, у кого нет смартфона, чтобы скачать приложение, оно будет предоставлено городом. Gосле окончания карантина телефон придется вернуть.Чтобы покинуть дом, находясь на карантине, необходимо будет иметь устройство с собой и предъявить при проверке сгенерированный QR-код.

Полная версия приложения выйдет уже завтра, 2 апреля.

Однако и тех, кто на самоизоляции (режим действует с 30 марта), то есть, видимо, всех жителей Москвы, ждет контроль с помощью QR-кодов. Как именно это будет работать, пока неясно. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, чт коды будут выдавать на сайте мэра Москвы. Все подробности по использования кодов будут содержаться в указе градоначальника.

Приложение «Социальный мониторинг» появилось в магазине приложений для смартфонов Google Play еще ночью. Пользователи подвергли его жесткой критике, обнаружив, что оно передает данные в открытом виде без шифрования, при этом требуя доступ к настройкам, геолокации, сенсорам, фотокамере, звонкам, блютус, фитнес-трекеру. Для распознавания лиц используется эстонский сервис Identiх.оnе, который шлет информацию на свои сервера в Германии. Утром приложение из Google Play исчезло.

На все возникшие вопросы ответов пока не поступило, но мэрия заверяет, что персональные данные через приложение третьим лицам передаваться не будут.

За нарушение карантина, а также за фейки на тему пандемии в России вводятся строгие наказания.

Тем временем в Москве заражено уже более 1600 человек, а в России, более 2100 на текущий момент (и более 2300 за всё время). Москвичи жалуются, что анализы на COVID-19 берут прямо во дворе жилого дома.

Российские ученые 31 марта сообщили об изобретение средства, которое убивает коронавирус, при этому оно безвредно для человека. Также вирусологи предрекают, когда стоит ждать пик и спад заболеваемости.