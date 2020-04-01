Нацбанк Украины снова стал покупать валюту

01.04.2020, 10:56, Новости дня

31 марта Национальный банк Украины (НБУ) приобрел $64 млн. Об этом регулятор проинформировал в Facebook.

“Итоги дня на валютном рынке! $64 млн. Но уже не продал, а купил Национальный банк на межбанковском валютном рынке. …Таким образом, впервые с начала ажиотажа вокруг коронавируса наши интервенции на валютном рынке были плюсовыми. Мы пополнили международные резервы Украины, впрочем, как и всегда, не противодействовали рыночным трендам”, – сказано в сообщении.

В НБУ предполагают, что валютный рынок “подбодрили” новости из Верховной Рады, которая приняла закон, необходимый для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

“Сегодня предложение валюты со стороны бизнеса превышало спрос, поэтому гривна укреплялась. По итогам торгов котировки сместились в сторону отметки 27,6 грн за доллар США”, – отметили в Нацбанке.

🔥 Підсумки дня на валютному ринку!64 млн дол. США. Але вже не продав, а купив Національний банк на міжбанківському… Posted by Національний банк України on Teisipäev, 31. märts 2020

10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции, начал снижаться курс гривны. Для ее поддержки Нацбанк активно проводил валютные интервенции на межбанке: с 10-го по 20 марта регулятор продал более $2 млрд.

20 марта Нацбанк сообщил, что гривна впервые за последние несколько недель укрепилась, а спрос на валюту со стороны населения начал падать.